Türkiye için tehlike çanları!

ABD’de seçimlerden sonra göreve getirilen üyelerin çoğu Ermeni Dostluk Grubu'nda...



ABD’de 4 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi’nde ağırlıklı görevlere getirilen veya sürdürecek olan üyelerin çoğunun, Ermeni Dostluk Grubu'nda yer aldığı bildirildi. Ermeni lobi kuruluşları, bu gelişmelerin, demokratların ağırlığındaki Kongre’nin, “Ermeni soykırımı” tasarısını 2009 yılında onaylaması olasılığını artıracağını umuyorlar.



En önemli Ermeni lobi kuruluşlarından Amerika Ermeni Asamblesi (AAA) İcra Direktörü Bryan Ardouny tarafından Ermeni basınına verilen bilgiye göre, seçimler sonrası demokratların çoğunluğunu güçlendirdiği Temsilciler Meclisi’nin Başkanı demokrat ve Ermeni dostu Nancy Pelosi, yeni dönemde de bu görevi sürdürecek. Ermeni yanlısı Kongre üyelerinden demokrat Steny Hoyer, çoğunluk lideri görevini de korudu.



Bu arada, Temsilciler Meclisi’nde çeşitli görevleri sürdürecek veya getirilen Ermeni Dostluk Grubu üyeleri arasında demokratlar Jim Clyburn, John Larson, Xavier Becerra, Chris Van Hollen de Ermeni yanlısı olarak tanınıyor.



Nitekim Becerra'nın, yıllarca Kongre’ye sunulan her “Ermeni soykırımı” tasarısının sunucuları arasında yer aldığı ve açıklamalarda “Ermeni soykırımı" ifadesinin kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkan George W. Bush’a çok sayıda mektup yazdığına dikkat çekiliyor.



Van Hollen’in de, geçtiğimiz ilkbahar aylarında Temsilciler Meclisi’ne bağlı Dış İlişkiler Komitesince onaylanan “Ermeni Soykırımı”nın tanınmasına ilişkin 106 sayılı tasarının sunucularından biri olduğuna dikkat çekiliyor.

