Türkiye için rota değişikliği talebi

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, Deutschlandfunk radyosuyla yaptığı söyleşide, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk iç politikasının durumunun kendisinde büyük bir endişe yarattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa yanlısı güçleri kendi ülkelerinde "savunma konumuna" geçirmeye çalıştığını belirten Weber, Erdoğan'ın bunun için Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin durdurmayı kullandığını savundu. Weber, müzakerelerin yeniden başlaması için ise en azından Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine geri dönüş yapması gerektiğine işaret etti.

Manfred Weber "Türkiye ile görüşmeler durdurulmamalı. Diyalog devam etmeli, ancak devam eden resmi katılım müzakerelerinin dondurulması, durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Weber bu şekilde zarar vermeden bir sinyal gönderileceğini savundu.

Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki hafta Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin ertelenmesi konusunu değerlendirmesi bekleniyor.

"Değişiklik yoksa, vize serbestisi de yok”

Weber terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmeden AB'ye vize serbestisinin mümkün olmayacağının da altını çizdi. Erdoğan'ın sivil halkı ve gazetecileri hapse atmak için anayasanın terörle ilgili maddelerini kullandığını savunan Weber "İşte tam da bu yüzden Türkiye'deki yasalarla ilgili bir değişiklik talep ediyoruz. Aksi halde vize konusu tartışmaya açık değil" şeklinde konuştu.

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Reuters, BW/EC