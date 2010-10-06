Türkiye için Norveç formülü olabilir

T24 - The Guardian yazarı Robert Ellis, Türkiye'nin AB'ye üyeliği için Norveç formülünün uygulanabileceğini yazdı.



İngiltere’nin The Guardian gazetesi, Avrupa Birliği’ne üyelik için Türkiye’de ve AB ülkelerinde referandum yapılması önerisinin kaygıları giderebileceğini yazdı.



Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, ’Norveç formülü’ olarak tanımlanan referandum önerisini değerlendiren the Guardian yazarı Robert Ellis, Türkiye’nin asıl amacının müzakere sürecini devam ettirerek AB normlarını hayata geçirmek olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Azerbaycan’da yaptğı açıklamaların da bu yönde olduğunu hatırlatan Robert Ellis, Gül’ün şu sözlerine yer vedi: "Önemli olan AB’ye girmek değil AB normlarını almaktır."



Kıbrıs’ın Türkiye’nin üyeliği önünde en büyük engeli oluşturduğunu yazan Ellis, Rumların enerji başlığını blok etmeye devam etmesi üzerine Türkiye’nin de kendi kartını göstermeye başladığına dikkat çekti. Makalede, Nabucco gaz projesine işaret eden Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, "Eğer ben enerji başlığını açamıyorsam o zaman Avrupa’nın enerji problemini de çözmeye çok istekli olamam" sözlerine yer verilerek, Türkiye’nin enerji konusundaki avantajını Avrupa’ya göstermeye çalıştığı belirtildi.

Türkiye Kıbrıs ile ilgili açık sözlü değil

Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili yeterince açık sözlü olmadığını öne süren Robert Ellis, "Türkiye, Kıbrıs’ta iki ayrı ülke ve iki farklı demokrasiden söz ediyor ama diğer taraftan Birleşmiş Milletler’in (BM) federal devlet önerisine de destek veriyor." dedi.



Bazı Avrupalı parlamenterlerin Türkiye ile serbest pazar ekonomisine geçerek vizelerin kadırılmasından yana olduklarını kaydeden The Guardian yazarı şu ifadeleri şöyle yorumladı:



"Bu öneri çok gerçekçi görünmüyor, çünkü Türkiye Ortadoğu’da Ürdün, Suriye ve Lübnan ve bazı Kafkas ülkeleri ile serbest pazar ekonomisi oluşturarak bu ülkelerle vizeleri ortaklaşa kaldırıyor. Bu durum Avrupa Birliği’nde tabiri caizse bir ’arka kapı’ bırakıyor."