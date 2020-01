Türkiye için internet eğlencelik

T24- 72 bin kişi ile internet ortamında yüz yüze görüşülerek yapılan uluslararası araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de 45 milyon internet kullanıcısı var. Bunların yüzde 71'i her gün internete girerken, aynı orandaki kullanıcı interneti sadece eğlence maksatlı görüyor. Yüzde 22'lik bir kesim de işe gidiş-dönüş saatlerinde internete cep'ten bağlanıyor.









Zaman'ın haberine göre, geniş bant erişimde 2002 yılında 3 bin abonesi olan Türkiye'nin bugün itibarıyla 16 milyon üzerinde geniş bant abonesi, 45 milyonun üzerinde de internet kullanıcısı bulunuyor. 1998-2011 arasında internet kullanım oranı da yüzde 7 bin 778 oranında arttı. Bu artış oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 833.





Türkiye'de internet, yaygın kullanıma rağmen bilgi amaçlı kullanılmıyor. TNS uluslararası araştırma şirketi 'Dijital Yaşam 2012' raporuna göre, Türk halkının yüzde 71'i internete her gün giriyor ve eğlence amaçlı kullanıyor. Raporun sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan TNS'nin Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen, tüketicilerin dijital dünyayı kullanmaları ve bu dünyada yaşayış şekillerini değerlendirdi. Dünyada 60 ülkede 72 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın, tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde 93'ünü temsil ettiği belirtiliyor.

Araştırma kapsamında 60 ülkede aylık toplam 1 milyar 938 milyon 59 bin 98 kişi çevrim içi bulunuyordu. Steffen, "1 milyar 627 milyon 969 bin 642 kişi sosyal paylaşım sitelerinde ve 767 milyon 471 bin 403 kişi bu sitelerde markalarla ilişki kuruyor." dedi.





Steffen, "Çalışmaya katılan 60 ülkeyle kıyaslandığında Türkiye, internet penetrasyonu ortalama düzeyde yüzde 44, buna karşın dijital büyüme endeksi yüksek. Güneybatı Asya ve eski Sovyet ülkelerini takiben 10. sırada yer alıyor. Türkiye'de internet kullananların yüzde 71'i her gün internete giriyor. En önemli motivasyonu ise 'eğlenmek'." diye konuştu.





Her internet kullanıcısından 9'unun markalar hakkında internetten araştırma yapıp bilgi aldığını dile getiren Steffen, bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Türkiye nüfusu sosyal medya konusunda gayet aktif."





Araştırmada öne çıkan bir başka ilginç sonuç ise cep telefonu ve internet bağlantısı. Rapora göre Türk halkının yüzde 22'si cep telefonundan internete giriyor. Cep telefonundan internete en çok girilen saatler, işe giderken ya da eve dönüşte, yani trafikte geçirilen zamanlar ile gece yatarken. Çoğu kişi gece yatmadan önce son bir kez acaba sosyal paylaşım sitelerinde neler oluyor diye bakıyor. Kullanıcılarının yüzde 36'sı her gün sosyal paylaşım sitelerinde geziniyor