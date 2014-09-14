Türkiye için geri geri yürüdüler!

Hak, Hukuk, Hoşgörü (3H) Hareketi, Demokrasi Denetçileri ve Demokrasi Hareketi Derneği Ülkede yaşanan gerilim ve gerilemeyi" protesto için Galatasaray Lisesi önünden Taksim'e geri geri yürüdü.

DHA'nın haberine göre, 3H Hareketi, Demokrasi Denetçileri üyeleri ve Demokrasi Hareketi Derneği Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.

Demokrasi Denetçileri Genel Sekreteri Mehmet Özkaya, grup adına yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye demokrasisinde halen kanamaya devam eden yaralar açtığını söyledi.

'Üniversiteler tek tip bireyler yetiştirmeye devam ediyor'

Hukukun gücü yerine güçlülerin hukukunu yerleştiren düzenin bireysel ve toplumsal özgürlükleri, aradan geçen 34 yıla rağmen aşılamayan yasaklarla ördüğünü bildiren Özkaya, tüm bu süreç içinde demokrasi ve özgürlükler adına birtakım olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Özkaya, şöyle konuştu: "Bunlardan bir tanesi de anlamlı bir şekilde yine 12 Eylül'de gerçekleştirilen 2010 referandumuydu. Başlangıç olarak hayal ettiğimiz referandum konuları, üstünden neredeyse bir yıl geçmeden unutuldu. 1980'in askeri anayasası sivil düşünce ve özgürlükler önünde engel olmaya halen devam ediyor. Üniversiteler, YÖK aracılığıyla tek tip bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Adalet dağıtması gereken yargı kurumları, çıkar çatışmaları ve güç ilişkileri tarafından şekilleniyor. Tarafsızlığı ilke edinmesi gereken medya kurumları, çıkar ilişkileri etrafında şekilleniyor."

Özgürlükler ve demokrasiyi, gelişmiş ülkeler seviyesinde görmek istediklerini ifade eden Özkaya, inandıkları ve savundukları değerler için bu yollarda daha önce çokça yürüdüklerini, bugün de yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Özkaya, "Toplum ve ülke olarak yaşadığımız gerilim ve gerilemeyi protesto etmek için geri geri yürüyeceğiz. Değerlerimiz ve ilkelerimiz adına geri geri adım atarak, tarihe bir not düşecek, Türkiye'nin aydınlık geleceği umuduyla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler, ellerindeki dövizlerle Galatasaray Lisesi önünden Taksim'e doğru geri geri yürüyüşe geçti. Gruptakiler, yürüyüşün ardından dağıldı.