Türkiye için felaket senaryosu

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye'de büyümenin yavaşlayıp, işsizliğin artacağını belirterek, ''2001'deki krizden daha büyük bir kriz yaşanacak'' dedi.



Active Academy tarafından düzenlenen 3. Risk Yönetimi Zirvesinde konuşan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, büyük risklerin işle, istihdamla ilgili olduğunu anlattı.



Bu dönemi reform gerçekleştirmek için iyi bir dönem olarak niteleyen Zachau, ayrıca uzun vadeli büyüme planları için üretilecek politikalar için de önemli bir dönem olduğunu kaydetti.

En önem taşıyan konunun yeni istihdam alanları yaratmak ve kadınlar, çocuklar gibi hassas grupları korumak olduğunu belirten Zachau, ''2007'ye kadar her şey yolundaydı ve çok güçlü bir ekonomik büyüme yaşanıyordu'' dedi.



Global likiditenin yoğun olduğunu, Türkiye'nin de bu süreçten faydalandığını kaydeden Zachau, Türkiye'deki ekonomik performansın yüksek olduğunu, yabancı yatırımların arttığını ve kurların da buna ''saygı gösterdiğini'' dile getirdi.



Her şey dramatik şekilde değişecek



Her şeyin 6 ay içinde, herkes için, Türkiye için de dramatik şekilde değiştiğini bildiren Ulrich Zachau, ''Bu sadece risk değil artık gerçek...'' dedi.



Bu düşüşün daha da hızlanabileceğini, işlerin biraz daha kötüye gidip sonra iyileşeceğini ifade eden Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, şunları kaydetti:



''Türkiye'nin emek gücü artmaya devam edecek. Daha düşük bir ekonomik büyüme yaşanacak ve daha da artan bir istihdam sıkıntısı yaşanacak, işsizlik olacak, 2001'deki krizden daha büyük bir kriz yaşanacak. Genç işçilerin dörtte biri işsiz kalacak, aslında çok iyimser bir ortamda bile 2009'un ikinci yarısında ekonomik krizin iyileşmesi durumunda bile işsizlik ve atıl işçilerin oranı 2009 ve 2010'da artmaya devam edecek. Özellikle 2010'da artmaya devam edecek. Çünkü o kadar fazla sayıda genç işçi bu işsizler ordusuna katılıyor. Bunun önünü almak mümkün olmayacak.''



''Peki riski nasıl azaltacağız?'' diyen Zachau, makro ekonomik politikaların uygulanması, bunların devam ettirilmesinin can alıcı derecede önem taşıdığını belirtti.



Türkiye'nin kısa vadede yapması gereken işlerden birinin, daha esnek yarı zamanlı işlerle istihdamı artırmak olduğunu, bunun özellikle kadınların ve genç işsizlerin istihdamına katkı sağlayacağını kaydeden Zachau, ''Türkiye'nin mali sektörü diğer ülkelerin aksine güçlülüğünü koruyor, global krizin kurumsal ve reel ekonomi üzerinde etkisi 2009'daki ekonomik riskin kendisini oluşturmaktadır'' denildi.