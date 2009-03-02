Türkiye için en büyük risk güvensizlik

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye’nin ihtiyatlı bir mali politika uygulaması durumunda IMF’ye ihtiyacı olmadığını belirterek, “Türkiye için şu an en büyük risk güvensizlik. Hükümetin politikalarının ve yasaların uygulanış biçiminin adil olması önemli. Adil uygulama sadece yabancı değil yerli girişimci için de olmalı” dedi.



20’nci yüzyılın ilk 10 para yöneticisi arasına seçilen dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, Vatan gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye için bugün en önemli riskin güvensizlik olduğunu söyledi.



Adil davranılmalı



“Hükümetin politikalarının ve yasaların uygulanış biçiminin adil olması çok önemli. Girişimciler için bu iki temel alanda istikrar yakalanması kritik bir önemde. Ve bu adil uygulama sadece yabancı girişimciler için değil yerli girişimciler için de mutlak olmalıdır. Girişimciler yaptıkları yatırımlarla istihdam yaratırlar ve eğer kendilerine diğer tüm girişimcilerle eşit davranıldığına inanırlarsa ekonominin büyümesi için daha fazla yatırım yaparlar. Girişimciler bir ülkede yatırım yaparken bir çürümenin, yolsuzluğun içinde olmadıklarını bilmeliler. Daha fazla yatırım çekebilmenin koşulu öngörülemezliğin olmamasıdır.”



En kötüsü geride kaldı



Özellikle gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımlarla tanınan ve Türkiye’de 3.5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan Mobius, global ekonomik krizle çalkalanan piyasaların “en kötüsünü” gördüğünü düşünüyor. “Şu anda kötümserliğin en üst seviyesinde bulunuyoruz” diyen Mobius, bundan sonra piyasalarda düzelmelerin yaşanacağını söyledi.



Mobius, Ekim ayında Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülke piyasalarının dibe vurduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Ekim 2008’den sonra gelişmekte olan ülke borsalarında yaklaşık yüzde 20’lik bir toparlanma yaşandı. O dönemde fiyatların alım için uygun olduğunu söylemiştim. Ancak yaşanan yükselişe rağmen borsalar geçmiş yıllarda gördükleri zirve seviyelerinin çok çok altında.”



Piyasalardaki dalgalanmaların daha ne kadar devam edeceği sorusuna ise Mobius şu yanıtı verdi: “Gelecekle ilgili korkulara sahip yatırımcıların yanında iyimserlerin de olduğu bir ortamda piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam edecek. Bunu zaten borsalardaki alış ve satış işlemlerinden göreceksiniz. Yatırımcılara tavsiyem: Herkes satarken hisse alın. Hisse almak için en iyi zaman yatırımcıların büyük bölümünün kötümser olduğu dönemlerdir.”



IMF’siz de olur



Mobius, büyüme potansiyeli ve dinamik yapısı nedeniyle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin azalmayacağını vurguladı. Hükümetin özellikle özelleştirmeler konusunda çok başarılı işler yaptığının altını çizen Mobius, piyasalardaki sarsıntıya rağmen özelleştirmelerin devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.



Hükümetin ihtiyatlı bir mali politika izlemesi ve yabancı yatırımcıları desteklemesi durumunda Türkiye’nin IMF ile yapılacak bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını kaydeden Mobius, uzun vadede Türkiye ekonomisi için çok olumlu fikirlere sahip olduğunun altını çizdi.



Türkiye’ye öneri ve uyarılar...



* Hükümetin politikaları ve yasaların uygulanış biçimi adil olmalı.

* Özelleştirmelere devam edilmeli.

* İhtiyatlı mali politikalar sürmeli.

* Yabancı yatırımcıların ilgisini canlı tutmak için çaba harcanmalı.



Yatırımcı için tavsiyeler...



* Piyasalar en kötüsünü geride bıraktı.

* Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek.

* Herkesin satış yaptığı dönemde hisse alın.

* Kısa vadeli düşünmeyin, uzun vadeli yatırım yapın.



Mark Mobius kimdir?



1936 yılında Alman ve Porto Riko’lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mark Mobius, 40 yıldır dünyanın dört bir köşesinde yatırım yapıyor.



Tüm dünyada 600 milyar dolarlık varlığa yön veren ve 2008’de “10 yılın fon kralı” seçilen Franklin Templeton’ın gelişmekte olan piyasalar fonunu yöneten Mobius’un Türkiye’de 3.5 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor.



Türk Hava Yolları’nın (THY) üçüncü halka arzından 63 milyon dolarlık hisse alarak şirket yönetimine kendisini temsilen bir kişi soktu.



Mobius’un THY’nin dışında Tat Konserve, Selçuk Ecza Deposu, İş Yatırım ve Petkim’de de yatırımları bulunuyor.

