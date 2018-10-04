‘Türkiye Huzur Güven' uygulamasında bin 361 aranan şahıs yakalandı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 63 bin 140 personel, 12 bin 309 ekibin katılımı ile ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması yapıldı.



Uygulama kapsamında, 1361 aranan şahıs yakalandı, 59 iş yeri kapatıldı. 610 adet araç ise, trafikten men edildi. 2 bin 808 av bayisi denetlendi, 63\'üne cezai işlem uygulandı.



İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, uygulamaların özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımları ve toplu taşıma araçlarında yapıldığı duyuruldu. Uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel, 256 dedektör köpek, 12 bin 257 kara aracı, 44 deniz aracı, 8 hava aracı olmak üzere toplam 12 bin 309 ekip katıldı. 10 bin 254 noktada yapılan uygulamada, 483 bin 544 şahıs, 118 bin 112 araç sorgulandı. 21 bin 518 umuma açık iş yeri denetlendi.



BİN 361 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 610 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamalarda, 3 adam öldürme, 3 yağma, 60 yaralama, 36 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 6 cinsel saldırı, 2 çocuğun cinsel istismarı, 17 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, bir silahlı terör örgütüne üye olmak, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 28 kayıp şahıs ile bin 180 diğer suçlardan olmak üzere bin 361 aranan şahıs yakalandı. 59 adet iş yeri kapatıldı. 610 adet araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplamda bir milyon 610 bin 373 TL cezai işlem uygulandı.



63 AV BAYİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca, 61 adet aranan araç, 19 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 561 adet mermi, 161 adet kesici/delici alet, 1179 gram esrar, 68 gram eroin, 9 gram bonzai, 1 gram metanfetamin, 7 adet ecstasy, 2 adet captagon, 310 adet kenevir bitkisi ve 8 bin 632 paket kaçak sigara yakalandı. Yapılan işlemler sonucu 124 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, piroteknik ve av malzemelerinin usulsüz satışının engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde, 2 bin 808 av bayisi denetlenmiş olup, 278 bin 084 gr izinsiz piroteknik madde, 30 adet av tüfeği, 7 adet yasaklı av tüfeği aksamı, 99 adet kesici alet, 4 adet kurusıkı silah ve 23 adet muşta elde geçirildi. 63 av bayine toplam 7 bin 82 TL cezai işlem uygulandı, 5 iş yeri kapatıldı.

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Yapılan uygulamalardan görüntüler