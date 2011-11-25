T24 - Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, başta Fransa, ABD ve Türkiye'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik "çekil" baskısının cevap bulamaması üzerine izlenecek politikayı yazdı. Karagül, Türkiye'nin, Humus kentine kadar girip tampon bölge oluşturacağını iddia etti.



İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak'ta "Suriye planı: Türkiye, Humus'a kadar gidecek" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2011) yazısı şöyle:



Suriye planı: Türkiye, Humus'a kadar gidecek



Fransa ile ABD, Suriye topraklarında "insani yardım koridoru açma" konusunda anlaşmaya vardı. Fransa Dışişleri Sözcüsü, iki ülkenin koridor için birlikte çalışacağını belirtirken Humus'a dikkat çekti. Planın Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde ele alınacağı ve artık bu ülkeler için Suriye'de "meşru muhatabın muhalefet olduğu" bildirildi.



Bir gün önce, "insani yardım koridoru" ya da "tampon bölge" konusunda kararın verildiği İsrail basınında yer almıştı. Söz konusu haberlerde, "koridor"un Türkiye'den açılacağı daha doğrusu Türkiye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı, muhalefetin burada yerleşip Esad yönetimine karşı silahlı mücadele yürüteceği ifade edilmişti.



Planın hemen hemen tamam olduğu, Suriye operasyonunun Arap ülkeleri ve Türkiye tarafından yapılacağı, beş-on beş kilometre derinliğinde olacak tampon bölgede, Suriye yönetiminin bütün askeri ve istihbarat hareketliliğinin yasaklanacağı, bölgedeki denetimi Arap savaş uçakları ve Türk hava kuvvetleri tarafından sağlanacağı ifade ediliyor.



ABD'nin lojistik destek vereceği operasyonda, muhtemelen Irak'tan İncirlik'e nakledilen insansız hava araçları da kullanılacak. Tam da bu dönemde, Abdullah Öcalan'ın Beşşar Esad'a gönderdiği mesaj, bin PKKlı'nın Esad'a destek için Suriye'ye nakledilmesi, Türkiye sınırına sıfır noktasında PKK kampı kurulduğuna dair istihbarat raporları bu çerçevede de değerlendirilebilir.



Çarşamba günü, "Esad'ı Devirme Planı" başlığı altında buraya aldığımız iddialar galiba doğru. Artık Suriye için çözüm imkanının ortadan kalktığını, bundan sonra Esad'ın nasıl devrileceğinin tartışılacağını belirterek o maddeleri sıralamıştık. Şimdi bakıyoruz, planın bazı maddeleri zaten gerçekleşmiş.



ABD, Fransa, Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki Suriye operasyon planı neydi? Çarşamba günü aktardığımız planı bir kez daha hatırlayalım:



1- Suriye pasaportları tanınmayacak. Yeni pasaportlar hazırlanacak ve Suriyelilere verilecek. Tabi ABD istihbarat mensuplarına da. Arap devletleri, yeni pasaportlara sahip olmayan Suriye vatandaşlarının ülkelerine girişine izin vermeyecek.



2- Suriye'nin Arap zirvesi talebi reddedilecek. (Bu aşama geçildi, Suriye'nin talebi reddedildi.)



3- Bazı Arap ülkeleri, Türkiye ile ortak toplantılar sonrası, Suriye'deki çözüme ilişkin Arap inisiyatifinin çöktüğünü ilan edecek. (Bu aşama da geçildi. Arap Birliği ile Suriye arasındaki çözüm planı çöktü.)



4- Suriye muhalefeti birleştirilecek, ardından "Geçici Suriye Yönetimi" kurulacak. Yeni hükümetin merkezi Ankara ya da Doha olacak.



5- Bazı ülkelerdeki Suriye diplomatik misyonlarına saldırılar gerçekleşecek. Elçiliklere girilecek, gizli belgeler ele geçirilecek. Muhalefet diplomatik temsilcilikleri ele geçirmiş olacak. Elçilikler "Geçici Suriye yönetimi"nin temsilcilikleri olacak.



6- Suriye İnsan Hakları Konseyi'nin verilerinden hareketle, Birleşmiş Milletler, Suriye yöneticileri hakkında savaş suçlusu kararı çıkartacak. Konu Güvenlik Konseyi'ne gidecek ve bugünkü Suriye yönetimi savaş suçlusu ilan edilecek.



7- NATO savunma bakanları ABD'de toplanacak. Suriye dosyası Türkiye'ye havale edilecek. Türk birlikleri Suriye içlerine doğru harekete geçecek ve tampon bölge oluşturacak. (ABD, Fransa, Türkiye ve Arap ülkeleri sonunda tampon bölge konusunda anlaştı.)



8- Tampon bölgenin derinliği 5 ile 15 kilometre arası olacak. Sınırın Türkiye tarafında ve tampon bölgede yabancı güçler ve Suriye muhalefetine bağlı birlikler konuşlandırılacak. Muhalifler silahlandırılacak. Bu arada iç savaş yoğunlaşacak, dünya genelinde bir hassasiyet oluşacak.



9- Bingazi modeli Suriye'de de uygulanacak. Silahlı güçler ve ordudan ayrılan askerler ülke içindeki etkinliklerini artıracak, belli merkezleri ya da köyleri kontrol altına alacak. (Suriye'nin Bingazi'si neresi olacak? Sembolik anlamda Hama olması geliyordu aklıma hep. Ama Fransa Dışişleri Sözcüsü'nün ağzından Humus ifadesi çıktı...)



10- İsrail-Suriye arasında gerilim artacak ve bu, Şam üzerinde baskı için kullanılacak. Avrupa ülkelerinde bir terör saldırısı bu gerilimi tırmandıracak. Aynı zamanda Ürdün birlikleri Suriye'ye girme hazırlıkları yapacak. Irak-Suriye sınırında, Katar ve ABD istihbaratı tarafından bazı organizasyonlar yapılacak.



11- Suriye'nin uydu bağlantıları kesilecek. Televizyon yayınları engellenecek.



12- Son adım olarak da, Beşşar Esad'a suikast düzenlenecek.



Sanki adım adım bu plan uygulanıyor. Ve her şey çok hızlı gelişiyor...



