Türkiye – Honduras ikinci kez karşı karşıya geliyor

T24 - A Milli Takımımız 3 Mart 2010 Çarşamba günü İnönü Stadı’nda Honduras ile karşı karşıya geliyor. Oynanacak bu özel maç NTV Spor, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo’dan canlı olarak yayınlanacak.



Türkiye Honduras’ı 3 Mart’ta konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.00’den itibaren canlı olarak izlenebilecek.



Türkiye’nin Honduras’ı konuk edeceği özel maçı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Pavel Olsiak ve Peter Chladek yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olucak.



A Milli Takım’ın kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor)

Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Emre Güngör, Servet Çetin, Caner Erkin (Galatasaray), Ceyhun Gülselam, Remzi Giray Kaçar (Trabzonspor), Çağlar Birinci (Denizlispor)

Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Volkan Şen, Ozan İpek ( Bursaspor), Mehmet Aurelio ( Real Betis), Necip Uysal (Beşiktaş), Emre Belözoğlu ( Fenerbahçe) Nuri Şahin ( Borussia Dortmund), Arda Turan ( Galatasaray)

Hücum Oyuncuları: Tuncay Şanlı ( Stoke City), Mevlüt Erdinç (Paris Saint Germain), Halil Altıntop ( Eintracht Franfurt), Kazım Kazım (Toulouse)

Honduras’ın kadrosu:



Honduras Milli Takım Teknik Direktörü Reinald Rueda, İstanbul’da 3 Mart’ta oynanacak Türkiye – Honduras hazırlık maçının aday kadrosunu açıkladı. Güney Afrika’da düzenlenecek H Grubu’nda yer alan Honduras’ın Türkiye ile 3 Mart’ta İnönü Stadı’nda yapacağı maçın aday kadrosu şöyle:



Kaleciler: Ricardo Canales (Motagua) Donis Escober (Olimpia)

Savunma: Maynor Figueroa (Wigan Athletic), Erick Norales ( Marathon), Edgar Alvarez (Bari), Johny Palacios ( Olimpia), Emilio Izaguirre (Motagua), Victor Bernardez (Anderlecht), Mauricio Sabillon (Hangzhou Luchen), Mariano Acevedo (Marathon)

Orta Saha: Amado Guevara (Motagua), Danilo Turcios (Olimpia), Julio Cesar de Leon (Torino), Wilson Palacios (Tottenham Hotspur), Hendry Thomas (Wigan Athletic)

Hücum Oyuncuları: David Suazo (Genoa), Carlos Pavon (Real Espana), Walter Martinez (Marathon), Carlo Costly (Vaslui, Romania), Georgir Welcome ( Motagua)



469. karşılaşma



A Milli Takımı, yarın İstanbul’da Honduras ile yapacağı özel maçla birlikte, 469. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 247’si resmi, 221’i özel olmak üzere geride kalan toplam 468 maçta, 165 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 191 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 604 gol atarken, kalesinde ise 712 gol gördü.Türkiye, son maçını 14 Ekim 2009 tarihinde oynadı. 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçta milliler, Bursa'da Ermenistan'ı 2-0 yendi. Bu maç ayrıca, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in son sınavı olmuştu.







İnönü'de 28 galibiyet





A Milli Futbol Takımı, yarınki Honduras maçını yapacağı İstanbul BJK İnönü Stadı'nda daha önce 66 kez sahaya çıktı. Milliler, geride kalan maçlarda Dolmabahçe'de 28 galibiyet alırken, 22 kez yenildi, 16 maçta da eşitliği bozamadı.



BJK İnönü Stadı'nda rakip fileleri toplam 84 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 86 gol gördü. Türkiye, BJK İnönü Stadı'nda ilk maçını 30 Mayıs 1948'de Avusturya ile yaptı ve özel karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Milliler, Dolmabahçe'deki son randevusunda ise 11 Ekim 2008 tarihinde Bosna-Hersek ile 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçı 2-1 kazandı.



(A) Milli Futbol Takımı, BJK İnönü Stadı'nda en farklı skorlu galibiyetini, 28 Mayıs 1950'de özel maçta İran'ı 6-1 yenerek alırken, en farklı skorlu yenilgisini ise 14 Kasım 1984'de Dünya Kupası elemelerinde 8-0 ile İngiltere'ye karşı yaşadı.



Son 20 özel maçta 9 galibiyet





Özel maçta yarın İstanbul'da Honduras ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, son 20 özel maçından 9'unu kazanırken, 5'ini yitirdi, 6'sında ise berabere kaldı.



16'sı yurt dışı, 4'ü Türkiye sınırları içindeki son 20 özel maçta, Fatih Terim yönetiminde rakiplerine toplam 25 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 17 gol gördü.





Son 7 özel maçta tek yenilgi





Geçmişte özel maçlarda galip gelmekte zorlanan ve bu yönüyle eleştirilen Türk Milli Takımı, yaptığı son 7 özel müsabakanın 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı ve rakiplerine sadece 1 kez yenildi. Milliler, son 7 özel randevuda Finlandiya, Şili, Avusturya, Azerbaycan ve Ukrayna'yı mağlup edip, Fildişi Sahili ile berabere kaldı, bu süre içinde sadece Fransa'ya mağlup oldu.



87 Yılda toplam 221 özel maç yaptı





Türk Milli Futbol Takımı'nın 87 yıllık tarihinde oynadığı toplam 468 maç içinde 221'ini özel karşılaşmalar oluşturdu. Milliler özel karşılaşmalarda 73 galibiyet, 62 beraberlik alırken, 86 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda toplam 271 gol atıp, 334 golü kalesinde gördü.





Türkiye, son oynadığı özel maçta 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de Ukrayna'yı 3-0 yendi.