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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Hollanda'ya çifte nota verdi

Türkiye'nin Hollanda'nın Ankara maslahatgüzarına Türk bakanın Hollanda'da karşılaştığı muamele ve Rotterdam polisinin Türk protestoculara davranışları nedeniyle iki diplomatik nota verdiği bildirildi.

13 Mart 2017 16:31

Ankara'dan Hollanda maslahatgüzarı Daan Feddo Huisinga'ya verilen diplomatik notalarda Hollanda polisinin Rotterdam'da Türk göstericilere müdahalesinin orantısız olduğu belirtilerek polisin kötü muamelesi nedeniyle cezai yaptırımlara tabi tutulmalarının talep edildiği bildirildi. Hollanda polisi hafta sonunda Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu önünde gösteri yapan Türklere basınçlı su sıkarak müdahale etmişti.

Notalarda Hollanda’yla hafta sonunda yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türk Bakan Sayan Kaya'ya yönelik uygulamaların kınandığı ve Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiğinin altının çizildiği kaydedildi.

Türk bakanların referandum konulu toplantılarına izin verilmemesi nedeniyle geçen hafta da Almanya ile benzer bir kriz yaşayan Ankara ile Hollanda arasındaki ilişkiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuş izninin iptal edilmesinin ardından gerilmişti. Almanya'dan Hollanda'ya kara yoluyla geçmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda tarafından sınır dışı edilmesi sonrasında Ankara bu ülke ile son dönemin en ciddi diplomatik krizlerinden birini yaşıyor.

Türkiye'nin Hollanda'ya dönük olası ekonomik, siyasi ve kültürel yaptırım kararlarının bu akşam Çankaya Köşkü'nde yapılması öngörülen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Diğer taraftan Hollanda Türkiye'deki vatandaşlarını "diplomatik kriz" nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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