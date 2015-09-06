Türkiye Hollanda karşısında Avrupa yolundaki avantajı 3 golle ele geçirdi

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında Konya'da Hollanda mücadele ediyor. Türkiye'nin gollerini 8'inci dakikada, Oğuzhan Özyakup 26'ncı dakikada Arda Turan 85'inci dakikada, Burak Yılmaz kaydetti.

Türkiye (4-2-3-1):



Volkan Babacan, Şener, Hakan Balta, Serdar, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan, Arda, Selçuk, Ozan, Caner, Burak

Hollanda 11'İ (4-2-3-1):



Clissen, Van der Wiel, De Vrij, Bruma, Riedewald, Blind, Klaassen, Sneijder, Depay, Narsingh, Van Persie

Ay-yıldızlılar, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok kritik bir sınava çıkacak. Konya'da Letonya ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepen Milliler, Hollanda karşısında kazanarak grupta 3. sıraya çıkmak istiyor.

Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 19.00'da başlayacak, grup üçüncülüğü, dolayısıyla da finallere gidebilmek için play-off bileti açısından büyük önem taşıyan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez Del Palomar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jon Nunez Fernandez, ilave yardımcı hakemleri ise Carlos Del Cerro Grande ile Alejandro Jose Hernandez olacak.

Hollanda'nın yenildiği gece Letonya karşısında 90 artı 1. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan ve avantajı kullanamayan Türkiye, üçüncülükteki rakibini mağlup ederek, son 2 maç öncesi önüne geçmeyi hedefliyor.

Canlı takip:

1': Karşılaşma Wesley Sneijder ve Robin Van Persie'nin yaptığı santra vuruşu ile başlıyor.

3': (Hollanda) Wesley Sneijder'in pasına sağ kanatta hareketlenen Luciano Narsingh için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6' (Türkiye) Selçuk İnan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortası kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.

8': (Türkiye) Gol! Oğuzhan Özyakup'un attığı golle Türkiye Hollanda karşısında 1-0 öne geçti.

8': Oğuzhan Özyakup'un attığı golle Hollanda karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Hızlı gelişen atağımızda Arda Turan'ın müthiş ara pası ile topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahası içerisine girer girmez akıl dolu bir vuruşla topu kaleci Jasper Cillessen'in üzerinden ağlarla buluşturuyor.

12': (Hollanda) Davy Klaassen'in uzun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Robin Van Persie için ofsayt bayrağı kalkıyor.

14': Robin Van Persie'nin topuk pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Luciano Narsingh'in şutunu kalecimiz Volkan Babacan ayakları ile kurtarıyor.

16': (Hollanda) Sol kanatta topla buluşan Memphis Depay son çizgiye indikten sonra ortasını penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Davy Klaassen'e yapmak istiyor ancak Klaassen şut çekmek isterken top eline çarpıyor ve milli takımımız serbest vuruş kazanıyor.

18': (Türkiye) Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile kaleye yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

20': (Türkiye) Jairo Riedewald'ın Oğuzhan Özyakup'a yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ortası ile arka direkte buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor

23': (Hollanda) Robin Van Persie'nin pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Wesley Sneijder'in yerden çektiği şut kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

24': (Türkiye) Yarı alanımızın ilk metrelerinde Daley Blind'e arkadan kayarak sert müdahalede bulunan Arda Turan sarı kart görüyor.

26': Gol! Türkiye Arda Turan'ın attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Hollanda'nın kendi yarı alanından kullandığı taç atışında top Daley Blind'e gelmek üzereyken araya giren Arda Turan topu Blind'ten kapıyor ve sol çaprazdan ceza sahası içeri girer girmez sağ ayağı ile şutunu çekiyor. Top kaleci Jasper Cillessen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

30': Karşılaşmada 30 dakikalık bölüm geride kalırken Hollanda'nın topla oynama oranında %54'e %46 üstünlüğü bulunuyor.

32': (Hollanda) Robin Van Persie'nin ara pasına sol kanatta hareketlenen Memphis Depay için ofsayt bayrağı kalkıyor.

36': (Türkiye) Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor ancak kaleci Jasper Cillessen'in ayaklarına çarpan top kornere çıkıyor.

37': (Türkiye) Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hakan Çalhanoğlu geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına ön direkte iyi yükselen Hakan Balta'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

37': (Hollanda) Robin Van Persie bu dakikada hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart görüyor.

39': (Hollanda) Ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Memphis Depay topu sağına çekip şutunu çekiyor ancak bu şut savunmamızdan dönüyor.

41': (Hollanda) Wesley Sneijder'in ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Robin Van Persie'nin çektiği şut Hakan Balta'nın ayağından sekip kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

42': (Hollanda) Davy Klaassen'in pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder için ofsayt bayrağı kalkıyor. Memphis Depay'ın sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın bir noktada iyi yükselen Davy Klaassen'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

45': Luciano Narsingh'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gregory Van Der Wiel'in yaptığı ortayı Hakan Balta uzaklaştırıyor. İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor. Savunmamızın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı dışında sağ çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder'in çektiği şut savunmamızdan dönüyor. Antonio Mateu Lahoz'un düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlıyoruz.

46': İkinci yarı Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın yaptığı santra vuruşu ile başlıyor

(Hollanda) Hollanda, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Stefan De Vrij oyundan çıkarken yerine Georginio Wijnaldum giriyor.

47': (Türkiye) Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Arda Turan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

50': Wesley Sneijder'in pası ile sol kanatta buluşan Memphis Depay topu sağına çektikten sonra ortasını yapıyor, Depay'ın ortası ile altıpasa yakın bir noktada bomboş pozisyonda topla buluşan Georginio Wijnaldum'un kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

52': Hollanda'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını kalecimiz Volkan Babacan yumruklayarak uzaklaştırıyor.

54': Hollanda'nın sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını ön direkte Ozan Tufan kafayla uzaklaştırıyor.

55': Savunmamızın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Memphis Depay'ın çektiği şut kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

56': Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hakan Çalhanoğlu geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ortası ile altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

57': Bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkımızı kullanıyoruz. Arda Turan oyundan çıkarken yerine Volkan Şen giriyor.

60': Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü geride kalırken Hollanda'nın topla oynama oranında %65'e %35 üstünlüğü bulunuyor.

62': (Hollanda) Hollanda yarı alanının ilk metrelerinde Ozan Tufan'a sert müdahalede bulunan Gregory Van Der Wiel sarı kart görüyor.

65': (Türkiye) Milli takımımız bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken yerine Mehmet Topal giriyor.

68': (Hollanda) Jeffrey Bruma'nın pası ile sol kanatta topla buluşan Memphis Depay'ın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

69': (Hollanda) Hollanda, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Luciano Narsingh oyundan çıkarken yerine Quincy Promes giriyor.

69': (Türkiye) Hollanda yarı alanının ilk metrelerinde Memphis Depay'a arkadan sert müdahalede bulunan Şener Özbayraklı sarı kart görüyor.

74': (Hollanda) Volkan Şen'in Quincy Promes'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortasını savunmamıza yardıma gelen Burak Yılmaz kafayla kornere uzaklaştırıyor.

(Türkiye) Volkan Şen'in yaptığı faulün ardından hakeme itirazlarda bulunan Hakan Balta sarı kart görüyor.

(Hollanda) Hollanda'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortası ile arka direkte buluşan Jeffrey Bruma'nın kafa vuruşu kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

Hollanda karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Daley Blind'in yerine Luuk De Jong'u alarak kullanıyor.

75': (Türkiye) Bu dakikada Oğuzhan Özyakup, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırılıyor.

76': (Hollanda) Hollanda'nın sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in ortası ile ön direkte buluşan Luuk De Jong'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

79': (Hollanda) Ceza sahası dışında sol çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Wesley Sneijder'in çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

81': (Hollanda) Sol kanattan Memphis Depay'ın yaptığı ortayı kalecimiz Volkan Babacan tek yumrukla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

83': (Türkiye) Karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkımızı Oğuzhan Özyakup'un yerine Olcay Şahan'ı oyuna alarak kullanıyoruz.

85': Gol! Burak Yılmaz'ın attığı golle Türkiye'nin Hollanda karşısında skoru 3-0 oldu.

87': (Türkiye) Ceza sahasımıza yakın bir noktada sol kanatta Memphis Depay'e sert müdahalede bulunan Ozan Tufan sarı kart görüyor.

90': Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor. (Hollanda) Memphis Depay'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Robin Van Persie'nin çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor. Antonio Mateu Lahoz'un son düdüğü ile karşılaşma Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 3-0 üstünlüğümüzle sona eriyor. Bu sonuçla milli takımımız grupta puanını 12 yaparak 3. sıraya yükselirken, 10 puanda kalan Hollanda, 4. sıraya geriliyor. Wesley Sneijder'in pası ile sol kanatta topla buluşan Memphis Depay'ın ortasında top altıpasa yakın bir noktada bomboş pozisyonda bulunan Luuk De Jong'a geliyor ancak De Jong topu istediği gibi kontrol edemeyince araya giren savunmamız tehlikeyi uzaklaştırıyor.

Maç Sonucu:

Türkiye: 3

Hollanda: 0