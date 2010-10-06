'Türkiye hızla yükseliyor'

T24- DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 1. Türk-Alman işbirliği yatırım konferansında bir konuşma yaptı.



Şahenk şunları söyledi: "Küresel ekonomik konjonktür bu konferansın önemini daha da artırıyor. Almanya ile artık yükselen piyasa ekonomileri arasında parmakla gösterilen Türkiye'nin işbirliğinden söz ediyoruz. Euro Bölgesi'ne ilişkin kritik süreçte politika koordinasyonunda oynadığı öncü rolle tansiyonun düşmesine büyük katkı sağlayan bir ülke ile, kendi bölgesinde gerek siyasi, gerekse ekonomik anlamda bir bölgesel güç haline gelen bir ülkenin ortaklığını ele alıyoruz. Krizden çıkış sürecinde temsil ettikleri ülkeler grubunun birer lokomotifi niteliğinde çok çarpıcı büyüme performansı ortaya koyan iki ülkeden bahsediyoruz.



İki ülke arasında uzun geçmişi olan yakın bir ilişki söz konusu. Güçlü ilişkinin devam etmemesi için bir sebep de bulunmuyor. İki ülkenin yakın ekonomik, ticari, teknolojik işbirliği için geçmişe kıyasla çok daha güçlü gerekçeleri var. Küreselleşmenin yeni dinamiklerini iyi kavradığınızda Türkiye gibi az sayıda ülkenin nasıl yeniden konumlanmakta olduğunu görürsünüz.



Türkiye artık bir çevre ülkesi değildir. Türkiye, yeni küresel paradigmada temel oyunculardan birisi haline gelmektedir. Eğer Türkiye'yle ilgili bir tereddütünüz varsa, Türkiye'de yıllardır iş yapan Almanlarla mutlaka konuşun. Onların deneyimlerini dinleyin. Türkiye'nin özellikle son 10 yıldır gerçekleştirdiği dönüşüme şöyle bir göz atın. Bu konuda da Türklerin değil uluslararası gözlemcilerin, danışmanların, ciddi uzmanların görüşlerine başvurun. Alman sanayisinin Türkler nezdindeki imajını araştırın. Olası bir işbirliği için karşınızda sizin için çok olumlu bakış açısına sahip bir müstakbel ortak göreceksiniz.



Bugünün ileri ülkelerinin gelişim aşamalarına bakıp Türkiye'nin durumunu değerlendirdiğinizde Türkiye'nin yeni bir eşikte bulunduğunu ve hızlı bir biçimde bir üst lige yükselmekte olduğunu göreceksiniz. İki tarafın özelliklerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulamak istiyorum."



