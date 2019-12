'Türkiye, Hizbullah ve Suriye'yi korumasına aldı'

T24 - Türkiye’nin Suriye sınırındaki İskenderun’a füze savunma sistemleri kurması yeni bir kriz yarattı. İsrail, Türkiye’nin bu füze sistemiyle Hizbullah ve Suriye’ye savunma kalkanı kurduğunu iddia etti.



Bazı Türk yetkililerin, “İskenderun’daki PKK saldırısı İsrail bağlantılı” açıklamaları yaptığını hatırlatan İsrail istihbarat sitesi Debka, “Türkiye İsrail’i resmen suçlarsa iki ülke savaşın eşiğine gelir” yorumu yaptı.



İsrail F-15’leri, 2007 yılının Eylül ayında Türkiye hava sahasını da kullanarak Suriye’deki gizli nükleer tesis olduğu iddia edilen bir bölgeye bomba yağdırmış ve bu operasyon aylarca dünya gündemini meşgul etmişti. İsrail jetlerinin yakıt tanklarının Türkiye topraklarına düşmesi nedeniyle iki ülke One Minute krizinden önce ilk kez ciddi anlamda karşı karşıya gelmişti. İşte bu gerilim ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni ihlallerin önlenmesi ve Türk hava sahasının daha etkin savunulabilmesi amacıyla İsrail jetlerinin uçtuğu bölgeye bir füze savunma sistemi kurulması kararı aldı. Suriye sınırı yakınlarında İskenderun’daki Kale köyüne I-Hawk füze bataryaları kurdu. Bölgeye üç adet seyyar radar da yerleştirildiği bildirildi. Füze bataryalarının İsrail ve ABD’nin Türk hava sahasını ihlal ederek, Lübnan, Suriye ve İran’ın da arasında bulunduğu Ortadoğu ülkelerine yönelik olası saldırılara karşı da kullanılabileceği belirtildi.





Savaşa bir adım kalır!



Kale köyüne kurulan füze bataryasını, İstanbul Alemdağ’dan bölgeye gönderilen 15. Füze Üssü Komutanlığı’na bağlı birliklerin yönettiği ifade edildi. İsrail istihbaratına yakınlığıyla tanınan Debka internet sitesi de haberinde bu gelişmeyi, “Türkiye ilk kez bu füze kalkanı sistemiyle İsrail’in iki düşmanı Suriye ve Hizbullah’a karşı bir güvenlik şemsiyesi kurmuş oluyor” yorumuyla verdi. Debka ayrıca Türk yetkililerin geçtiğimiz günlerde İskenderun’da askeri hava üssüne PKK tarafından düzenlenen saldırının İsrail bağlantılı olduğuna yönelik açıklamalarını da hatırlatarak, “Eğer Ankara bunları daha da ileri götürür ve İsrail’in füze kalkanına karşılık İskenderun’a saldırı düzenlenmesi yönünde PKK ile işbirliği yaptığı suçlamasını resmen getirirse bu iki ülkenin birbirlerine savaş ilan etmesinin sadece bir adım uzakta olduğu anlamına gelir” yorumunu yaptı.







i-Hawk nedir?



Raytheon tarfından geliştirilen sistem, orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerindendir. Orta menzil hava savunma sistemi olmasına rağmen alçak irtifa hedefleri için uyarlanmıştır. Açık adı "Homing All the way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 40 km ve azami irtifası ise 18 km`dir. 1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 km irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.



Tip: SAM surface to air (karadan havaya füzesi)

Üretici: ABD / Raytheon

Uzunluğu: 5,08 m

Genişliği: 0.37 m

Kanat Uzunluğu: 1,19 m

Motor: Katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 km

Fırlatma Ağırlığı: 584 kg

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km

Harp başlığı: 54 kg

Tahrip çapı: 17 m

Füze fiyati: 250 bin $