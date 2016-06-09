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Spor

Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi belli oldu

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek

09 Haziran 2016 23:04

Fransa’da 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2016)  Türkiye’nin Hırvatistan ile oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Türkiye – Hırvatistan maçı 10 Haziran tarihinde Paris’teki Parc de Princess Stadı’nda TSİ 16.00’da oynanacak.

Eriksson daha önce Türkiye’nin sahasında Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 yenildiği Avrupa Şampiyonası Eleme maçını yönetmişti. İsveçli hakem ayrıca 2012-13 sezonunda Galatasaray’ın Schalke 04’ü deplasmanda 3-2 yenerek tur atladığı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da düdük çalan isimdi…

Tecrübeli hakem son olarak UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

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EURO 2016Avrupa LigiTürkiyeHırvatistanJonas Eriksson

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