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Spor

Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de oynanacak

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda A Milliler'in sekizinci maçı, Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak

13 Haziran 2017 19:38

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Hırvatistan ile 5 Eylül salı günü saat 21.45'te oynanacak Dünya Kupası Eleme Grubu maçının Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanmasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk edeceği maçla birlikte Eskişehir'in yeni stadı ilk kez milli takımın bir resmi maçına ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maç, Eskişehir'de oynanacak.

Geçen yıl kullanıma açılan statta daha önce yapılan özel maçta A Milli Takım, Moldova'yı 3-1 yenmişti. Hırvatistan karşılaşması ise Türkiye'nin bu stattaki ilk resmi maçı olacak.

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