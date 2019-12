Türkiye herkesi yenebilir

Avusturya Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Viyana'ya giden ve Uluslararası Antrenör Semineri'ne katılan Fatih Terim, milli takımın Dünya Kupası Eleme Grubu'nda karşılaşacağı İspanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu ancak Türkiye'nin de herkesi yenebilen ve herkesle boy ölçüşebilecek bir düzeyde olduğunu söyledi.



Fatih Terim özel davetli olarak katıldığı senerin çok güzel geçtiğini belirterek, "Onlara teşekkür ettim. Çok güzel hazırlık yapmışlar. Bizim maçlardan pasajlar alıp cd hazırlamışlar. Bütün künyemizi gayet iyi biliyorlar. 1 saati geçkin konuşma ve soru cevap kısmı oldu. Biz de kendilerine 2008 Avrupa Şampiyonası'nda gerek kamp, gerekse maç zamanlarını nasıl yaşadık, nasıl programladık, neler yaptık görüntülerle beraber onlarla paylaştım. Nerede hangi kararları verdim, nasıl bir oyun felsefisi genel olarak benim oyun tarzımdır. Taktiksel manada neye inanırım, felsefem nedir. Bunların hepsini onlarla paylaştım. Onlarda çok mutlu oldular. Çok güzel bir şekilde sona erdi. Bu sene bu benim katıldığım 4. seminer. Selanik'te Almanya'da, Zürih'de ve son olarak Viyana'da antrenörlere konuştum. Aslında Türk antrenörleri ve Türk futbolu için önemli bir prestij. Onlarada ne zaman isterlerse ülkemize beklediğimizi söyledim. Çünkü oyuncu bulma ve seçme sistemimizi bir hayli benimsediklerini gördüm. Biz de nasıl yaptığımızı paylaşırız dedik. Her zaman misafirimiz olabilirsiniz dedik. Güzel diyaloglarla ayrılıyoruz" dedi.



Fatih Terim, Milli takımın özel maç yapacağı Fildişi Sahilleri'yle ilgili olarak ise "Avrupa'nın herhalde en şöhretli yabancı futbolcuları Fildişi Sahilleri'nde. Drogba ile başlayan iyi bir takım. Dünya Kupası'nda da seyrettik. Ciddi bir hazırlık maçı. Çok uzun zaman sonra biraraya geliyor. İspanya maçı öncesi o uyumu ahengi yeniden yakalamak için biraraya gelmek bizim için önemli.Ümit ediyorum sakatsız, ideal kadromuza yakın bir şekilde çıkarız. Ümit ediyorum sakatlarımız iyileşir. O maça hazırlanıyoruz, bir yandan ligimiz başladı onları izliyoruz. Vazifeye, göreve devam" şeklinde konuştu.



Tecrübeli teknik adam Dünya Kupası Eleme grubunda oynayacağımız İspanya maçı için konuşmanın erken olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Dünya Kupası Grup Eleme kuraları çekildiği zaman herkes birinci sıraya İspanya'yı, ikinci sıraya İspanya'yı koymuştu. Şu anda sıralamada bir değişiklik yok, herkesin ortak görüşü buydu. Şu an sıralama olarak dünyanın bir numasarı İspanya 10 numarası biz. Madrid'de oynayacağımız maçı Barnebau Stadı'na aldılar. 90 bin kişi önünde oynayacağız bu da güzel. Güzel bir maç olacağından hiçbir şüphem yok çünkü İspanya çok formda bir ekip. Avrupaü Şampiyonu dünyanın saygı duyduğu bir ekip. Ama biz herkesi yenebilen, herkesle boy ölçüşebilecek bir takımız. Ümit ediyorum ideal kadromuzu oraya kadar koruruz. Keyifli maçlar olacağını düşünüyorum. Şu an birşey söylemek için erken ama özellikle grup birinciliği için önemli. Ama İspanya ile oynamak herşeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.