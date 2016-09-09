Türkiye, her yıl 214 milyar lirayı çöpe atıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hanehalkının yüzde 22,4'ünün yoksulluk sınırı altında yaşadığı Türkiye'de, her yıl 1,7 milyar ekmek, 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. Yapılan gıda israfının toplam değeri ise 214 milyar lira.

BusinessHT'de yer alan habere göre, insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), WorldFood Istanbul Gıda Fuarı kapsamında gıda bankacılığı üzerine bir panel düzenledi.

'Açlık ve Yoksullukla Mücadelede Önemli Bir Araç: Gıda Bankacılığı' konulu panelde konuşan TİDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer yoksulluk ve israfla ilgili çarpıcı rakamlara yer verdi.

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 22,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlatan Süzer, “Buna karşılık, yılda 1,7 milyar ekmeği, 18 milyon ton sebze meyveyi israf ediyoruz. Bu kaybın tahmini yıllık ekonomik değeri ise 214 milyar TL” dedi.

Avrupa'da da durum farklı değil

Panelin konuşmacıları arasında yer alan Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu (FEBA) Proje Yöneticisi Yeşim Pekdüz-Broet da Avrupa Komisyonu bünyesindeki Eurostat’ın 2015 verilerini aktardı.

Yoksulluğun Avrupa’da son yıllarda büyük artış gösterdiğini söyleyen Broet'in panelde paylaştığı istatistiklere göre, Avrupa’da 2010 yılında 118 milyon kişi yoksulluk ve sosyal haklardan yararlanama riski ile karşı karşıyayken, bu rakam 2014 yılında 123 milyon kişiye ulaştı.

123 milyon kişinin 48 milyonu ise, ihtiyacı olan beslenmeye ancak iki günde bir ulaşabiliyor.

Avrupa’da her yıl 88 milyon ton yiyeceğin israf edildiğini belirten Yeşim Pekdüz-Broet, FEBA üyesi 23 ülkede yer alan 271 gıda bankasının desteğiyle yoksulluk mücadelesini sürdürdüklerinin altını çizdi.