T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye hep padişahlar devletiydi, bugün de öyle'

Dünyaca ünlü iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal yapısı hep padişahlar devleti şeklinde olduğunu söyledi

19 Aralık 2014 01:21

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde OECD Daimi Temsilciliği görevi teklif ettiği dünyaca ünlü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, hukuk devletinin toplumun talebiyle gelişeceğini söyledi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği ile İsveç Konsolosluğu katkılarıyla gerçekleştirilen ve T24 yazarı Avukat Gönenç Gürkaynak'ın da konuşmacı olduğu “Hukuk ve İktisat İlişkisi: Özgürlüğün Toplumsal Refah Boyutu” konulu konferansta konuşan dünyanın en iyi 10 ekonomisti arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT) İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal yapısı hep padişahlar devleti şeklinde olduğunu söyledi.

Acemoğlu, Türkiye'nin padişahlıktan öteye gidemediğini belirterek, "Türkiye hep padişahlar devletiydi. Osmanlı da, CHP dönemi de böyledi, bugün de öyle" diye konuştu.

Hukuk devletinin toplumun talebi doğrultusunda geliştiğini ifade eden Daron Acemoğlu, "Demokrasi olmadan sağlanan büyüme istikrarsız ve kalitesiz olur" dedi.

Prof. Acemoğlu, Türkiye’de kalkınmanın önündeki en büyük üç engelin devlet, yetersiz insan kaynağı ve yenilikçiliğe odaklanılmaması olduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

 

ETİKETLER

daron acemoğlugönenç gürkaynakosmanlıtürkiye cumhuriyetipadişahahmet davutoğluuluslararası şeffaflık derneği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24