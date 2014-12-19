'Türkiye hep padişahlar devletiydi, bugün de öyle'

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde OECD Daimi Temsilciliği görevi teklif ettiği dünyaca ünlü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, hukuk devletinin toplumun talebiyle gelişeceğini söyledi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği ile İsveç Konsolosluğu katkılarıyla gerçekleştirilen ve T24 yazarı Avukat Gönenç Gürkaynak'ın da konuşmacı olduğu “Hukuk ve İktisat İlişkisi: Özgürlüğün Toplumsal Refah Boyutu” konulu konferansta konuşan dünyanın en iyi 10 ekonomisti arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT) İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal yapısı hep padişahlar devleti şeklinde olduğunu söyledi.

Acemoğlu, Türkiye'nin padişahlıktan öteye gidemediğini belirterek, "Türkiye hep padişahlar devletiydi. Osmanlı da, CHP dönemi de böyledi, bugün de öyle" diye konuştu.

Hukuk devletinin toplumun talebi doğrultusunda geliştiğini ifade eden Daron Acemoğlu, "Demokrasi olmadan sağlanan büyüme istikrarsız ve kalitesiz olur" dedi.

Prof. Acemoğlu, Türkiye’de kalkınmanın önündeki en büyük üç engelin devlet, yetersiz insan kaynağı ve yenilikçiliğe odaklanılmaması olduğunu da sözlerine ekledi.