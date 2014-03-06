Türkiye hazırlık maçında İsveç'i yendi

Tüm planlarını 2016’da Fransa’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmak için yapan Milli Takım, bu turnuvanın eleme maçları öncesinde çıktığı prova mücadelesinde İbrahimovic’li ve Elmander’li İsveç’i 2-1 yenmeyi başardı. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda 20 bin futbolseverin takip ettiği oyuna hızlı başlayan Türkiye, maçın henüz 2. dakikasında Gökhan Gönül’ün mükemmel ortasına başarılı bir kafa vuruşu yapan Mevlüt Erdinç’in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Bu golün ardından rakibi karşısında maça ağırlığını iyice koyan Kırmızı-Beyazlılar, oyunun ilerleyen dakikalarında rakibiyle beraber karşılıklı yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca taraflar bu skorla soyunma odasına gitti.

Milliler pes etmedi

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip İsveç, üst üste yakaladığı pozisyonların ardından 54’te Ola Toivonen’le skoru 1-1 yaptı. Bu golün ardından taraftarın desteğiyle rakip kaleyi abluka altına alan Ay-Yıldızlılar, 58’de Caner Erkin’in ortasına çok iyi yükselen Olcan Adın’ın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda tabeladaki skor değişmeyince Milli Takımımız, 10,5 yıl aradan sonra Başkent Ankara’da gülen taraf oldu.

Bu takım iş yapar

Göreve geldiği ilk günden beri yeni bir yapılanmaya giden Fatih Terim, İsveç karşısına ideal bir kadroyla çıktı. Hazırlık maçlarına her zaman önem verdiğini dile getiren Terim, sahaya sürdüğü kadroyla bunu göstermiş oldu. Millilerimiz maça çok iyi başladı. 2. dakikada Gökhan Gönül sağdan ortaladı, Mevlüt kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-0. Terim’in öğrencileri Arda, Caner, Gökhan ve Selçuk’la rakip üzerinde baskı kurmayı başardı. Millilerimiz iyi bir ilk yarının ardından soyunma odasına 1-0 önde gitti. Millilerimiz 2. yarıya da iyi başladı. 52’de Arda ceza sahası sol çaprazında çok sert vurdu top çataldan döndü. 54. dakikada Semih bom boş pozisyonda ayağındaki topu Toivonen’e kaptırdı.

Caner fark yarattı

Onur ile karşı karşıya kalan Toivonen, golü yapmakta zorlanmadı. 1-1. Fakat Ay-Yıldızlılar çabuk toparlandı. 58’de Caner soldan nefis ortaladı Olcan arka direkte kafayı vurdu ve Millilerimiz bir kez daha önce geçti: 2-1. Teknik kapasitesini takım oyunu ile birleştirene Milliler üstün bir oyunla İsveç’i 2-1 mağlup etti. Ortaya konan futbol, istek ve ciddiyet ise gelecek için umut verdi.