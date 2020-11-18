Türkiye Hazır Beton Birliği’nden İzmir raporu: Bazı binalarda tasarım amaçlı kolonlar kesilmiş, bazılarında düşük dayanımlı beton kullanılmış

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 116 insanın yaşamını yitirdiği, 1999 öncesi yapılan 17 binanın yıkıldığı İzmir Seferihisar Deprem Raporu’nu tamamladı. Buna göre, İzmir’de yıkım 6 ‘kötü’nün bir araya gelmesiyle oldu: Kötü zemin, kötü beton, kötü demir, kötü mühendislik, kötü işçilik, kötü denetim.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, raporda, dikkat çeken tespitlerden bazıları şöyle oldu:

“Bazı binalarda kolonda kesme gibi tasarım hatalarından kaynaklanan hasarlar görülmüştür.

Ağır hasarlı binalarda yapı denetim ve mühendislik hizmeti alınmadığı anlaşılmış; yapı denetim hizmeti almış binalarda ise yapısal hasar görülmemiştir. İncelenen ağır hasarlı yapıların tümü 1999 öncesi yapılmış.

Düşük dayanımlı beton kullanılmış. Bu betonlar, bileşiminde ince kirli dere malzemesi bulunan ve muhtemelen döküm sırasında ilave su katılmış, denetimsiz, düşük kaliteli betonlardır. Hasar gören binaların neredeyse tamamında donatılar nervürsüz düz çeliktir, çapları ve miktarları yetersizdir. Deprem performansı açısından çok kritik olan ve boyuna donatıları saran etriyelerin miktarı ve aralıkları yetersizdir, etriye sıklaştırmaları yapılmamış, uçları doğru kıvrılmamıştır. Etriye aralıkları 20 cm ve üzerindedir.”