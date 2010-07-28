T24- İngiltere'nin Muhafazakar Partili Başbakanı David Cameron'ın Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette özellikle Gazze'ye ilişkin "hapishane" benzetmesi, bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer aldı.



Financial Times gazetesi, Cameron'ın ziyaretinde yaptığı konuşmada Gazze'nin "açık hava hapishanesi olarak kalamayacağı" ve Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerinin "altın çağda olduğu" sözlerinin Ankara'da alkış topladığını yazdı.



Gazete, Cameron'ın hem TOBB'da hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısında, ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği vurguladığını, İran'ı nükleer programı konusunda ikna etmede de Türkiye'nin katkısının önemli olacağını söylediğini aktardı.

Erdoğan-Cameron ortak basın toplantısında Türkçe soru sorarak dikkatleri üzerine çeken Financial Times muhabiri Alex Barker imzalı haberde ayrıca, Cameron'ın Gazze konusundaki sözleriyle İsrail'in sabrını denediği ve İngiliz Başbakanının Gazze ile ilgili "açıkhava hapishanesi" benzetmesinin hemen ardından İsrail tarafından yanıtın gecikmediği belirtildi.

Gazete, İsrail'in Londra Büyükelçiliğinin "Gazzelileri hapseden terör örgütü Hamas'tır. Gazze'deki durum Hamas yönetimi ve tercihlerinin doğrudan sonucudur" yönünde bir açıklama yaptığını ve Cameron'ın 4 yıl önce kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasıyla ilgili İsrail'in endişelerini paylaştığı konusunda şüphe olmadığını bildirdiğini yazdı.



Başyazılarından birinde de Cameron'ın Ankara ziyaretine yer veren Financial Times, Türkiye ziyaretiyle yeni İngiliz hükümetinin, geçmişte önemsenmeyen, göz ardı edilen ülkelere artık daha fazla önem verildiği konusundaki dış politikasını ortaya koyduğu yorumunu yaptı.

"Türkiye hayati bir aktör"

Guardian gazetesi de başyazılarından birini ziyarete ayırdı. "Türkiye: Hayati bir aktör" başlıklı yazıda, aslında Cameron'ın Gazze ile ilgili sözlerinin yeni olmadığını, İngiliz Başbakanının daha önce yaptığı bir konuşmada da Gazze'yi açık hava hapishanesine benzettiğini kaydetti.

Ancak bu sözleri güçlü kılan unsurun Türkiye'de söylenmiş olması olduğuna dikkati çeken Guardian, bunun da Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç haline geldiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'da oynadığı ve oynayacağı önemli role işaret eden gazete, Türkiye'nin "yumuşak gücü" etkin bir şekilde kullandığını, Hamas ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad gibi kişi ve konularda Türkiye'nin görüşünün AB ve ABD'den farklı olduğunu ancak bunun Türkiye'nin arabulucu rolünü daha da çekici hale getirdiğini bildirdi.

Gazete ayrıca, Cameron'ın AB'yi kapılarını Türkiye'ye kapatmaması yönünde uyardığını aktardı.



"Cameron'ın son 24 saati biraz fazla gürültülüydü"

Independent gazetesinde ise gazetenin Kudüs muhabiri Catrina Stewart'ın kaleme aldığı bir haberde, Cameron'ın Gazze ile ilgili sözlerinin Ankara'da alkışlanırken, İsrail'de olumlu karşılanmadığı belirtildi.

Times gazetesi de Cameron'ın Ankara ziyareti sırasında Gazze'yi hapishaneye benzetmesinin Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını yazdı.

Gazete, Hamas sözcüsünün, "Bu olumlu bir tutumdur ve uluslararası toplumun vicdanında bir uyanışın göstergesidir" sözlerine yer verdi. Times, Cameron'ın sözleriyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Hükümetinin 'sessiz güç' olmasını isteyen biri için, David Cameron'ın son 24 saati biraz fazla gürültülüydü. Önce Türkiye'yi AB'ye almak istemedikleri gerekçesiyle Fransa ve Almanya'ya kızgınlığını dile getirdi. Sonra da Gazze'yi bir hapishaneye benzetti. Her ikisi de Ankara'da memnuniyetle karşılandı.

Cameron kendisini Türkiye'nin AB üyeliğinin savunucusu olarak sunuyor, çünkü her şeyden önce bu hedefe inanıyor. Gerçekten de NATO'nun tek Müslüman üyesinin, Batı tarafından reddedildiği için doğuya dönmesinin olumsuz sonuçları olacaktır. AB konusundaki sözleri dengeli olmakla birlikte, Başbakan'ın Gazze konusundaki mesajları hamdı ve iyi planlanmamıştı."