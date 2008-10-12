Türkiye hava savunma sistemi kuruyor

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ABD'den 157 milyon dolarlık füze alıyoruz

Türkiye'nin savunma gücünün günün en gelişmiş teknolojileri ile takviyesi ve güçlendirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca programa alınan, alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemleri için uluslararası ihale süreci başladı.Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yapılan duyuruda, Orta İrtifa Hava savunma füze sistemleri projesi, ilgili sistem ve donanımları ve eğitim hizmetlerini de içine alan 1 adet füze sisteminden oluşuyor.Müsteşarlık aynı ihale programı içinde, 18 adet alçak irtifa hava savunma füze sistemlerinin de destek teçhizatları ile ilgili eğitim hizmetlerinin tedarikini de planlanıyor. ''Doğrudan tedarik'' ve ''yerli ortak yapım yolu'' ile de tedarik edilecek alçak irtifa hava savunma füze sistemleri opsiyonel olarak 27 adete kadar çıkabilecek.Programa göre, ilgili firmalar söz konusu ana füze sistemlerine ilişkin teklife çağrı dosyalarını, en geç 31 Ekim 2008 tarihine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığının ilgili biriminden temin edebilecekler. Bilgi istek dokümanlarında istenen kriterlere sahip firmalara daha sonra teklife çağrı dosyaları verilerek, belirlenecek bir tarihte teklifleri alınacak.Yeni hava füze sistemleri için gerekli olan finansmanın Savunma Sanayii Müsteşarlığının öz kaynaklarından karşılanması planlanıyor. Söz konusu ihalede ilk etap çalışmalarının bu yıl içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.İlgili haberler: