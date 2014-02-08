Türkiye hava sahasında 21 saniyede bir uçak geçti

Türkiye'de, 2003 yılında uygulamaya konulan sivil havacılığın serbestleştirilmesi kararı ile birlikte havacılıkta önemli gelişmeler sağlandı. Sivil havacılık alt yapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla birlikte bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçuş ve uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü. Son 11 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısı 33 milyondan 150 milyona çıkarken, sektörün cirosu da 2,2 milyar liradan, 21,4 milyar liraya yükseldi.

2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece THY'nin uçuş yaptığı Türkiye'de, aradan geçen 11 yılda, 7 şirket tarafından uçuş yapılan nokta sayısı, 7 merkezden 52 noktaya çıktı. Öte yandan, 2002'de yurt dışında sadece 60 ülke ve noktaya uluslararası sefer yapılırken, bugün bu sayı 236'yı buldu. Yapılan hesaplamalara göre, Türk hava sahasında gerçekleşen uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artış gösterdi. Transit üst geçişler de dahil 2012 yılında 1 milyon 373 bin 486 uçuş gerçekleşirken, bu sayı geçen yıl 1 milyon 503 bin 15'e yükseldi. Bir başka ifadeyle geçen yıl Türk semalarını ortalama her 21 saniye de bir uçak kullandı. Bu uçuşların yüzde 71'ini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 1 milyon 70 bin 505 oldu.

İç ve dış hat uçuşları arttı

Geçen yıl iç hat uçak trafiğindeki artış da çift haneli rakamlara yükseldi. İç hat uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artarak 680 bin 525'e ulaştı. Dış hat uçak trafiği ise yüzde 9,9 artışla 540 bin 821'e yükseldi. Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 0,6 azaldı. Türk hava sahasından 2013'te 281 bin 669 üst geçiş gerçekleşti. Böylece geçen yıl Türk hava sahası toplam 1 milyon 503 bin 15 uçuşa ev sahipliği yapmış oldu.