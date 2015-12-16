Türkiye hapisteki gazeteciler sıralamasında beşinci

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin yıllık raporunda hapisteki gazeteci sayısının en hızlı arttığı ülkeler Mısır ve Türkiye olarak kaydedildi.

Deutsche Welle'in haberine göre, New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) yıllık raporuna göre dünyada 1 Aralık itibariyle 199 gazeteci mesleğiyle ilgili çalışmaları nedeniyle hapiste bulunuyor. Rapora göre hapisteki 49 gazeteciyle Çin listede başı çekerken, 23 gazetecinin hapiste bulunduğu Mısır ikinci, 19 gazetecinin hapiste bulunduğu İran da üçüncü sırada yer alıyor. Beşinci sıradaki Türkiye'de hapisteki gazeteci sayısı ise 14 olarak kaydedildi.

Raporda, Çin'de hapisteki gazeteci sayısının, CPJ'nin yıllık rapor tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştığı belirtiliyor. Mısır'da ise 2012 yılında hapiste hiç gazeteci bulunmadığına, 2014'te hapisteki gazeteci sayısının 12 olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda Mısır ile ilgili olarak, ‘muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde basının durumunun bu kadar hızlı bir şekilde kötüleşmediği' değerlendirmesine yer veriliyor. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, askeri müdahaleyle göreve geldiği 2014 yılından bu yana milli güvenlik gerekçesinin arkasına saklanmakla suçlanıyor. Sisi, ağustos ayında, hükümet çizgisine bağlı kalmayan gazetecilere ağır cezalar öngören yasayı onaylamıştı.

2015'te Türkiye'de hapiste olan

gazeteci sayısı 2 katına çıktı

Raporda Türkiye ile ilgili özel endişe dile getiriliyor ve 2015'te Mısır ile birlikte gazeteciler için durumun en hızlı kötüleştiği ülke olarak gösteriliyor. 2014 yılında Türkiye'nin onlarca gazeteciyi serbest bıraktığının belirtildiği raporda, 2015'te hapisteki gazeteci sayısının ikiye katlanarak 14'e yükseldiğine dikkat çekiliyor. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün terör ve casusluk suçlamasıyla tutuklandığına işaret edilen raporda ayrıca Güneydoğu Anadolu'da Amerikan haber sitesi Vice News için çalışan Iraklı gazeteci Muhammed Resul ve sonradan serbest bırakılan iki İngiliz muhabire de değiniliyor.

Listede hapisteki gazeteci sayısı Etiyopya'da 10, Azerbaycan'da sekiz, Suudi Arabistan ve Suriye'de yedi, Vietnam'da altı, Bahreyn, Bangladeş ve Myanmar'da beş olarak kaydedildi.

CPJ raporunda sadece devletler tarafından tutuklanan gazeteciler listeye dahil ediliyor. Komite, Ortadoğu ve Afrika'nın kuzeyinde IŞİD ve diğer militan grupların elinde en az 40 gazetecinin bulunduğuna işaret ediyor.