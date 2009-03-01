Türkiye hâlâ uyuşturucu köprüsü

ABD'nin raporuna göre Türkiye, Güneybatı Asya'dan Batı Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinde hâlâ bir köprü



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele raporunda, Türk güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılığını engellemede kararlı bir yaklaşım sergilemesine karşın, Türkiye'nin, Güneybatı Asya'dan Batı Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinde geçiş ülkesi olmayı sürdürdüğü bildirildi.



Amerikan Dışişleri Bakanlığı raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, Türkiye üzerinden Batı Avrupa'ya ve ABD'ye eroin sevkıyatı yapıldığına işaret edilerek, "Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığına karışanların etnik olarak Kürt veya İranlı olduğu, aileleriyle birlikte yıllardır bu işin içinde bulundukları" öne sürüldü. Uyuşturucu ticareti yapan bu kişilerin bir kısmının doğu ve güneydoğu bölgesinde yaşamasına karşın, bir kısmının da büyük kentlere ve Avrupa'ya göç ettiği, burada da uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.



Güvenlik güçleri kararlı ama...



Raporda, Türk güvenlik güçlerinin, uyuşturucu kaçakçılığını engellemede kararlı bir yaklaşım sergilediği belirtilirken, özellikle Türk polisinin, Jandarma ve gümrük kontrol yetkilileriyle birlikte önemli bir rol oynadığına değinildi. Türk yetkililerinin, düzenlediği baskınlarda büyük miktarlarda eroin ve diğer kimyasal uyuşturucu ele geçirdiğine dikkat çekilerek, yakalanan miktarlara bakıldığında her yıl Türkiye üzerinden tonlarca eroinin kaçırıldığının tahmin edilebileceği vurgulandı.



ABD raporunda, Türk hükümetinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ciddi bir finansal ve insan kaynağı aktardığı ve Afganistan'da üretilen uyuşturucu akışının azaltılmasındaki bölgesel çabalara önemli katkıda bulunduğu belirtildi.



Caydırıcı yöntemler var



Raporda, devlet politikası olarak Türkiye'nin, uyuşturucu üretimi, dağıtımı veya kara para aklama konularında caydırıcı yöntemler izlediği anlatıldı.



Türkiye üzerinden uyuşturucu kaçakçılığının bazen daha kuzeyden bir rota izlediği, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna güzergahının da kullanıldığı belirtilen raporda, Türkiye'den İtalya'ya feribotla mal taşıyan kamyonların da, uyuşturucu kaçakçıları tarafından zaman zaman kullanıldığı görüşüne yer verildi.



Türkiye-İran sınırına yakın bir bölgede bazı eroin laboratuvarlarının bulunduğu, son yıllarda Türkiye'ye, Afganistan üzerinden ve İran sınırındaki laboratuvarlardan daha fazla eroin ulaştığına dikkati çekilen Raporda, Doğu Avrupa'dan da bazı sentetik uyuşturucuların da Türkiye'ye sokulduğu ve oradan da Ortadoğu'ya gönderildiğine işaret edildi.



Tedavi sayısında artış



ABD raporunda, uyuşturucu kullanımının, diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de çok daha düşük seviyede kaldığı, ancak uyuşturucu kliniklerinde tedavi görenlerin sayısında artış görüldüğü vurgulandı.



Raporda, "ileriye bakarken" bölümünde, Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve mali suçlarla mücadelesini güçlendirmesine ABD'nin desteğinin süreceği ifade edildi.



Türkiye'de, teröristlere ve terör örgütlerine uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kanunsuz faaliyetlerle finansal destek sağlandığına işaret edilen raporda, kara para aklama yöntemleri arasında, geniş çaplı sınır ötesi döviz kaçakçılığı, ülke içine ve dışına banka transferi, ticari yolsuzluk, mülk, altın ve lüks otomobil gibi pahalı alımların bulunduğu kaydedildi.

