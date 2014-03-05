Türkiye hâlâ gözde ülke



Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Dört gün sürecek olan fuara 180 ülkeden yaklaşık 11 bin şirket ile yaklaşık 170 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Geçen yıllarda rekor üstüne rekor kıran turizm, bu sene de şirketlerin yüzünü güldürüyor. 2014'e ilişkin öngörüler hayli iyimser...

Uzak diyarlara gitmek, dünyayı dolaşmak ya da en azından yaz tatilini deniz kıyısında geçirmek her insanın hayalleri arasındadır. Verilen rakamlara göre son yıllarda birçok kişi bu hayalini gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, dünyadaki turist sayısı geçen yıl yüzde beş oranında artarak 1 milyar yüz milyona ulaştı. Örgüt, bu rakamın önümüzdeki senelerde bir buçuk milyara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Tatil seyahatlerinin artmasında hiç şüphesiz Alman turistlerin rolü oldukça büyük. Dünya çapında en sık tatile çıkanların başında gelen Almanlar, bu unvanı Çinli turistlerle paylaşıyor. Geçen sene Alman turistler yurt dışı tatilleri için tam 65 milyar euro harcamış.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Jürgen Büchy bu durumdan oldukça memnun: "Seyahat etmek Almanlar için en önemli aktivitelerin başında geliyor. 2013 yılında Alman seyahat acentelerinin cirosu yüzde üç buçuk oranında artarak yeni bir rekora imza attı ve 25 milyar euroya ulaştı. Yani 2012 yılına göre ciromuz yaklaşık bir milyar arttı."

Yüzde 85'in tercihi seyahat acenteleri

Büchy, 2014 yılının daha hareketli geçeceğini de sözlerine ekliyor. Önümüzdeki yaz sezonu için rezervasyonların şimdiden yüzde on oranında arttığını belirten Büchy, tüm yıl göz önünde bulundurulduğunda, cironun yüzde beş oranında artacağı öngörüsünde bulunuyor. Büchy ayrıca Almanların özellikle paket turlarını tercih ettiğini ve internet üzerinden seyahat acentelerinin çeşitli fırsatlar sunmasına rağmen hâlâ Almanların yüzde 85'inin seyahat acentelerine giderek tatil rezervasyonu yaptıklarını belirtiyor.

Büchy, "Her ne kadar olumsuz tablolar çizilmiş olsa da acente aracılığıyla yapılan rezervasyonlar hâlâ tercih ediliyor ve gelişmeye devam ediyor. Müşterilerimiz özellikle harcamaların öngörülebilir olması, sürekli danışma hizmeti ve yüksek güvenlik standartlarının olmasına önem veriyorlar" diyor.

Peki, Alman turistler tatil için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor? Verilen rakamlara göre Alman turistlerin yalnızca üçte biri tatillerini Almanya'da geçiriyor. Buna karşılık Almanların yüzde yetmişi tatillerini yurt dışında geçirmeyi tercih ediyor. Tatilini yurt dışında geçirenlerin yarısı da Akdeniz çevresindeki ülkelerde tatil yapıyor. En fazla tercih edilen tatil yerleri listesinin başını İspanya çekerken, hemen ardından İtalya ve Türkiye geliyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Jürgen Büchy Yunanistan' a yapılan seyahatlerin artttığını, Mısır ya da Tayland'a gidenlerin sayısının ise gerilediğini söylüyor: "Alman turistler seyahatlerini çok erkenden planlamaya başlıyor ve oldukça yüksek standartlı seyahatleri tercih ediyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor tabii. Daha çok kişiye yönelik ve farklı seyahatler tercih ediyorlar."