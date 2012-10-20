İngiltere'de yayımlanan siyaset ve finans çevrelerinde etkili The Economist dergisi, 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşayan gazeteci Andrew Finkel’in Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerine yer verdi.

Finkel’le yeni kitabı “Türkiye Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler” aslı kitabı etrafında gelişen söyleşide Amerikalı tecrübeli gazetecinin şu değerlendirmeleri yer aldı: “İşler iyi gittiğinde insanlar dışarı çıkıp para harcama konusunda istekli. İşin kötü yanı insanlar para biriktirmiyor. Para harcamak neredeyse ulusal karakterin bir parçası. Geleceğe belli bir güven var. Başka yerlerde insanları belirsiz yaşlılık için para biriktirir; Türkler para harcıyor. İsteyerek ya da kazayla Türkiye, Ortadoğu’da Sünni ittifakının başına geçti. Kısacası Türkiye’nin pragmatik politkası o kadar da pragmatik çıkmadı. Özgürlüklerden yana ideolojik bir tutum aldı. Fakat İstanbul, Suriye sınırından kilometrelerce uzakta. 1990’lardan beri süren düşük yoğunluklu iç savaşa İstanbul’da gözlerinizi kapayıp görmezden gelebilirsiniz. Fakat tam yoğunluklu bir savaşta bunu yapamazsınız”.