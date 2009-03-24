Türkiye haftada maksimum 45 saat çalışıyor

Yapılan bir analizle değerlendirilen haftalık çalışma saatlerinde Fransa 35 saat ile görece insani koşullarda çalışırken, Türkiye maksimum 45 saat ile ortalamanın üstünde kalıyor.



İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer'ın, çalışanların gerçekte ne kadar zamanlarını iş yaparak geçirdiklerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği Haftalık Çalışma Saatleri Analizinde, yıllık izin politikalarının dışında 16 ayrı ülkenin haftalık çalışma saatleri karşılaştırıldı.



Analizde değerlendirilen haftalık çalışma saatlerinde Fransa, 35 saat ile en alt sınırdaki ülke oldu. Almanya, Fransa'yı 38 saat ile takip ederken, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Japonya, Meksika ve ABD'de haftalık çalışma saati 40 olarak belirtildi.



Analiz sonucunda, 45 saat ile Avrupa ülkeleri ve ABD'nin üzerinde çalışma periyotuna sahip Türkiye'yi, bölgesel farklılıklar gösteren Avustralya ve Kanada, 44 saati aşmamak kaydıyla Brezilya ve 45 saati aşmamak kaydıyla Güney Afrika'nın izlediği görüldü.



Mercer analizinin haftalık periyot değerlendirilmesinde İngiltere, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise maksimum 48 saatle en yüksek çalışma saati düzenlemesi getiren ülkeler olarak sıralandı.



Türkiye, haftalık çalışma saati olan maksimum 45 saat ile ortalamanın üstünde kalan ülkelerden biri oldu.



Mercer Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan, çalışma saatlerini, hukuki düzenlemelerle ortaya konan rehber ilkelerin belirlediğini, ancak pratik uygulamalar, kültürel alışkanlıklar ve rekabet koşullarının zorlamaları bulunduğunu belirtti.



Japonya'da çalışanların büyük bölümünün geç saatlere kadar kültürlerinin bir yansıması olarak çalıştığını anlatan Yücesan, "Uzun çalışma saatleri ülkelerin verimli veya çalışkan olduğunu göstermiyor. O saatlerdeki elde edilen üretim ve çıktı ve işin kalitesi çalışma saatlerinin uzunluğundan daha önemli. Türkiye'de beyaz yakalılarda 45 saatin altında uygulamalar var. Genelde aralığı 40-45 saat olarak belirleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



Mercer'in 60'tan fazla ülkede yapılan araştırmalar sonucu, kanunlar çerçevesinde ve sözleşmelerle belirlenen iş süreçleri için referans kaynak durumundaki Evrensel Yan Hak ve İstihdam İlkeleri (Worldwide Benefit & Employment Guidelines) raporuna dayandırılan analize göre ülkeler ve haftalık çalışma saatleri şöyle:



ÜLKE / HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Avustralya / 38-46 saat

Brezilya / Maksimum 44

Kanada / Eyaletlere göre maksimum 40-44-48 saat

Çin / 40 saat

Çek Cumhuriyeti / 40 saat

Fransa / 35 saat

Almanya / 38 saat

Hindistan / Maksimum 48 saat

İtalya / 40 saat

Japonya / 40 saat

Meksika / 40 saat

Güney Afrika / Maksimum 45 saat

Birleşik Arap Emirlikleri / Maksimum 48 saat

İngiltere / Maksimum 48 saat

ABD / 40 saat

Türkiye / Maksimum 45 saat

