Türkiye 'hafiye gibi' 55 eserin peşinde!

Türkiye, çalınarak yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerinin peşinde. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, “Geri almak için hafiye gibi çalışıyoruz” dediği eserler 17 farklı ülkede ve tamamı 55 parça.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre iadesi istenen tarihi eserlerin en fazla bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri ( ABD). ABD’yi sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Danimarka izliyor. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya’da da geri getirmek üzere resmi işlemlerin başlatıldığı eserler bulunuyor.

Tespit edilenler için başvuru yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde ettiğimiz bilgilere göre binlerce kültür varlığının Anadolu toprakları dışında, çeşitli ülkelerde bulunduğu sanılıyor. Bakanlığın çıkardığı 17 ülkedeki 55 parça eser ise tespit edilen ve iadesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’den çıkartılan varlıkların kesinleşmesi halinde başka eserler için de girişimler başlatılacak.

Türkiye’ye getirilmesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler ve bulundukları ülkeler için tıklayın