Türkiye Haber İş Sendikası Genel Merkezi'ne silahlı saldırı

Türkiye Haber İş Sendikası Genel Merkezine silahlı saldırı düzenlendi.Olayda 7 kişi yaralandı.

Yüksel Caddesi'nde bulunan Türkiye Haber İş Sendikası merkez binasına bugün sabah saatlerinde otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralanırken saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevkedildi.Yaralı 7 kişi ambulanslarla hastaneye sevkedildi. Olayların ardından 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

50 kişiyle sendika baskını

Türk-İş'e bağlı Haber-İş Sendikası'na yapılan silahlı saldırıyı eski Mali Sekteret Salih Taşdemir ile ona bağlı bir grubun gerçekleştirdiği bildirildi. Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu için yaklaşık 1 yıl önce mali sekreterlik görevinden uzaklaştırılan Taşdemir'in görevine dönme talebi karşılanmadığı için bugünkü saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Taşdemir'in de kendisine bağlı 100 kişilik bir grupla bugün sendika önüne geldiği, Başkan Veli Solak ile görevine dönme konusunda tartışmasının ardından sendikanın dışında ve içinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Taşdemir'in kuru sıkı bir tabancayla 4-5 el ateş ettiği ve bu saldıraya ilişkin kamera görüntülerine de polis tarafından el konulduğu bildirildi.

Sahte karar göndermişler!

Taşdemir ile Sendika yönetimi arasında bir süre önce de 'olağanüstü genel kurul' kavgası yaşandığı ortaya çıktı. 30 Mart'ta olağanüstü genel kurula gidecek olan Sendikanın, bu toplantısının iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na 'sahte bir karar' gönderildiği öğrenildi.

Türk Telekom, PTT, Türk-Sat gibi işyerlerinde örgütlü olan Haber-İş Sendikası ile ilgili olarak Çankaya 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, 15 Mart 2013 tarihli kararı yaşanan sorunu ortaya koydu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 15 Mart tarihli incelemesi neticesinde Haber İş Sendikası Genel Sekreteri Levent Dokuyucu ve Genel Teşkilat Sekreteri Turgut Aktaş tarafından kendilerine olağanüstü genel kurulun 30-31 Mart'ta yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının iptal edildiğine dair bir yazı gönderdikleri vurgulandı.

Ancak aynı gün Sendika Genel Başkanı Veli Solak ve Genel Eğitim Sekreteri de ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurarak, Levent Dokuyucu ve Turgut Aktaş'ın bildirdiği kararın esas karar defterinde yer almadığı, bunun sahte olarak çıkarılan ikinci bir karar defterinde yer aldığını duyurdular. Dolayısıyla olağanüstü genel kurulun 30-31 Mart'ta yapılması için delege listesinin ilan edilerek taraflarına bildirilmesi talebinde bulundular.

Evrakta sahtecilikten suç duyurusu!

İlçe Seçim Kurulu, "Levent Dokuyucu, Turgut Aktaş ve sendikada yönetim kurulu üyeliği bulunmayan Salih Taşdemir tarafından ikinci bir karar defteri hazırlanarak notere tasdik ettirilmesi ve kullanılmasının resmi evrakta sahtecilik suçu oluşturduğundan adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönetim kurulunca karar verildiği anlaşılmış olup, olağanüstü genel kurulun belirlenen tarihte yapılmasına Levent Dokuyucu, Turgut Aktaş iddia ve taleplerinin yağlı yerleri önünde ileri sürmelerinde muhtariyetlerine, 15/3/2013 tarihinde yapılan incelemede kesin olarak karar verildi" denildi.



