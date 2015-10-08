'Türkiye güvenli ülke olsun'



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Brüksel'de bugün yapılan Avrupa Birliği içişleri bakanları toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye de değindi. Türkiye'nin AB tarafından 'güvenli ülkeler' listesine alınması görüşünü savunan Bakan, "Ben AB adayı ülkelerin güvenli ülke olarak sınıflandırılması kriterini doğru buluyorum" diye konuştu. Türkiye'den istekleri olan ülkelerin Türkiye'nin isteklerini de dikkate alması ve Türkiye'ye yakınlaşması gerektiğini belirten Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, "Eğer Türkiye'den bir şey isteniyorsa bu sadece karşılıklı olarak birbirine doğru adım atmakla mümkün olur" dedi.

İnsan hakları örgütleri, özellikle Kürtlere yapılan muameleyi gerekçe göstererek Türkiye'nin 'güvenli ülke' statüsüne alınmasına karşı çıkıyor. Bir ülkenin güvenli ülke olarak sınıflandırılması ile o ülkede insan haklarına saygı gösterildiği ve siyasi kovuşturma yapılmadığı onaylanmış oluyor. Bu, sığınmacıların geri gönderilmesine olanak sağlıyor.

Kısa bir süre önce AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de Türkiye'nin güvenli ülke olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişti. Balkan ülkelerinin bu listeye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Brüksel'de sığınmacı zirvesi

Öte yandan sığınmacı krizi AB'yi meşgul etmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Lüksemburg'da bir araya gelen AB ülkelerinin içişleri bakanları, akşam saatlerinde AB'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Batı Balkan ülkeleri ve Suriye'nin komşuları olan Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. Zirvede güvenli ülkeler listesinin yanı sıra, mültecilerin paylaştırılmasına ilişkin kalıcı bir mekanizma oluşturulmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

AB ülkeleri, sığınmacı başvurusu reddedilenleri geldikleri ülkeye daha hızlı bir şekilde geri göndermeyi amaçlıyor. Bunun için sığınmacıların geldiği ülkelerle imzalanan geri kabul anlaşmalarının daha etkin şekilde kullanılması, sınır koruma ajansı Frontex'in güçlendirilmesi ve mülteci kamplarındaki personelin artırılması gibi önlemler üzerinde duruluyor. AB Komisyonu'nun verilerine göre, sığınma başvurusu reddedilenlerin sadece yüzde 40'ı Avrupa'yı terk ediyor.

Zirveden önce basına sızan karar taslağına göre, AB üyesi ülkeler daha fazla mücadeleye çağrılıyor. Taslakta, "Yüksek geri dönüş oranları düzensiz göç için caydırıcı bir unsur olmalı" deniyor. İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, "İltica sistemini suistimal edenlere sert şekilde karşılık vermeliyiz" dedi.