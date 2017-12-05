Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - ANKARA 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Oalağan Genel Kurlu için iptal kararı verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu\'nun 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara\'da yapılan Olağan Genel Kurulu\'nda mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına koyulan adaylık için %15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı. Ancak Bakan Kılıç döneminde bu karar uygulanmamış ve tüm federasyonların (kış sporları hariç) genel kurulları yapılmıştı.

2016 yılında yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu\'nda ise mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti. Bu genel kurulda aday adayı olan fakat yeterli imza toplayamayan Halil İbrahim Kastan, Danıştay\'ın kararına uyulmadığı gerekçesiyle Ankara 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne avukatı Kürşat Ergün aracılığı ile iptal davası açmıştı. Ankara 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün 2016/532 esas dosyasını görüşerek, davanın kabulü ile Türkiye Güreş Federasyonu\'nun 13.11.2016 tarihli 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu\'nun iptaline karar verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK:

Türkiye Güreş Federasyonu, Ankara 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nin vermiş olduğu iptal kararını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü Spor Tahkim Kurulu\'na taşıyacak. Spor Tahkim Kurulu\'nun vereceği karara göre federasyon ya yeniden genel kurul yapacak ya da yeni seçim tarihine kadar göreve devam edecek.