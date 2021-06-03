Türkiye, gurbetçilerin banka hesaplarını yaşadıkları ülkeye bildirmeye başladı

Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarının banka, altın ve diğer finansal hesaplarını yaşadıkları ülkeye bildirmeye başladı. Bildirimlerde yürürlük tarihinin 03.02.2020 olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin 2017’de onayladığı, ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konuldu. Gurbetçinin banka hesap bilgileri yaşadıkları ülke maliyelerine iletilecek.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, 31 Mayıs 2021 tarihli karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece bir süre ertelenen, banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 günü itibarıyla başladı. Kararda, varılan anlaşmanın yürürlük tarihinin 03.02.2020 itibarıyla başlatıldığına değinildi. Yani, yurt dışında yaşayanların bu tarihten sonraki banka hesap bilgileri, yaşadıkları ülkelerin maliyelerine bildirilecek.

1000 dolar üzeri hesaplar

Karara göre, Türkiye'deki bankalar ve finans kurumları, yurt dışında yaşadığını tespit ettikleri kişilerin, 1000 doları aşan hesaplarını önce Ankara'ya verecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da, bunları ilgili ülkelere gönderecek. Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturalya'da yaşayan vatandaşların bütün banka bilgileri, ilgili maliye birimlerine iletilecek. Bilgi paylaşımı adrese göre yapılacak. Türkiye'de ikamet eden birinin banka bilgisi Avrupa'ya verilmeyecek.

Soruşturma açılabilecek

Bu bildirim ile en çok vatandaşın yaşadığı Almanya'da sorun yaratacağı tahmin ediliyor. Alman Maliyeleri, Türkiye'den gelen mektupla hemen gurbetçinin adresine yazı yazacak. Gurbetçilere önce “Bu paranın kaynağı nedir? Niye bildirmediniz?” sorusu gelecek.

Paranın miktarına göre, ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları gelebilecek. Almanya'nın yanı sıra diğer ülkelerin de bildirim yapılmamışsa, bunu sorun edeceği düşünülüyor. Paranın kaynağı belliyse ve Almanya ya da yaşanılan diğer ülkeden yasal yollarla çıkarılıp Türkiye'de bankaya konulmuşsa bir sorun yaşanmayacak.

Geriye doğru 10 yıllık hesap özeti istenebilecek

Açıklanamayan para miktarı, ortalama 100 bin Euro'nun üzerindeyse ceza davaları açılabilecek. Alman Maliyesi, 10 yıl geriye dönük tüm bilgileri isteyebilecek. Kişinin kendini ihbar etmesi ve maliye ile iş birliği yapması halinde bu süre 5 yıla inebilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Yurt dışında yaşayanların, ilk olarak banka hesabındaki para bildirilecek. 1000 doları aşan tüm paralar bildirilecek. 1 ya da 5 hesap varsa, tamamı bildirilecek. Ardından ilgili maliyeler bunun dökümünü isteyecek. Verilmezse, ortalama ve yüksek bir vergi çıkarılacak. Döküm verilirse, tek tek gelen paraların kaynağı sorulacak. Banka hesapları dışında ortaklık, gelir getiren herhangi bir finansal varlık, altına dayalı banka hesabı varsa onlar da bildirilecek.