-TÜRKİYE GÜNEY SUDAN'I TANIDI JUBA (A.A) - 09.07.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilan etme törenlerine katılmak üzere geldiği Juba'da ''Güney Sudan'ı tanıdığımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir mektubu da ilgili makamlara iletmiş bulunuyorum'' dedi. Bakan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilan etmesi dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere başkent Juba'ya geldi. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın dünyanın en yeni ülkelerinden biri olduğunu söyledi. ''Güney Sudan'ı tanıdığımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir mektubu da ilgili makamlara iletmiş bulunuyorum'' diyen Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bütün Sudan ile geçmişte çok iyi ilişkilerimiz oldu. Şimdi de gerek Kuzey gerek Güney Sudan ile iyi ilişkiler geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bir Afrika açılımı var biliyorsunuz. Afrika'da gerçekten büyük potansiyeller var. Ama çatışmalar nedeniyle, çeşitli sıkıntılar nedeniyle bu potansiyel yeterince kullanılamıyordu. Şimdi inanıyorum ki Güney Sudan, petrol, madenler, tarımsal potansiyeliyle önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar doğuracak. Biz de gerek siyasi gerek ekonomik düzeyde bu bölgeyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Güney Sudan'ı yeniden tebrik ediyorum.'' -''TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BİR FIRSAT''- Güney Sudan'ın, Türk yatırımcılar için bir fırsat olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bugünkü dünyada, bütün dünyaya iş adamlarıyla yayılmadıkça gelişmiş bir ülke haline gelemiyorsunuz. Bütün dünyanın potansiyeline bakmak ve mümkün olduğunca ilişkilerinizi çeşitlendirmek zorundasınız. Yeni girdi tedarik stratejisi hazırladık. Türkiye büyüdükçe aslında hammaddeye, çeşitli girdilere ihtiyacı artıyor. Özellikle bu bakımdan da Afrika büyük fırsatlar sunuyor. Her bakımdan iş adamlarımızın burada olması lazım. Zaten Afrika'da önemli ilerlemeler sağlıyoruz. Buradaki siyasi istikrarın biraz daha sağlanmasıyla birlikte Güney Sudan'a da çok sayıda Türk iş adamının geleceğine inanıyorum.''