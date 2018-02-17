Türkiye güneş enerjisinde Avrupa lideri oldu

Güneş enerjisi kurulu gücü 2017'de 1,8 GW'ın üzerinde artan Türkiye bu alanda Avrupa lideri oldu. 2017'de Türkiye'den sonra güneş enerjisi kurulu gücünü en fazla artıran ikinci ülke 1,753 MW ile Almanya, üçüncü ülke ise 912 MW ile İngiltere oldu. Sıralamda Fransa 887 MW'lık yeni güneş elektriği kurulumu ile dördüncü, Hollanda ise 853 MW ile beşinci sırada yer aldı.

Yeşil Ekonomi’de yer alan habere göre, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 2016 yılı sonunda 12,9 MW'lık bölümü lisanslı, 819,6 MW'lık bölümü ise lisanssız olmak üzere 832,5 MW'a ulaşmıştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 5 Ocak 2018 tarihinde yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2017 sonunda 2.647 MW'a ulaştığı bildirilmişti.

Bununla birlikte kurum tarafından 8 Ocak 2017 açıklanan, geçici kabul başvuru dilekçesi verilmiş olan projelerin de dahil edildiği, verilerde ise güneş enerjisinde toplam kurulu güç rakamı 3.421 MW olarak belirtilmişti.

Avrupa'nın güneş enerjisi gücü 8,61 GW arttı

Avrupa'nın güneş enerjisi alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından SolarPowerEurope tarafından dün yapılan açıklamada ise geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerinde 8,61 GW'lık yeni güneş elektriği santralinin devreye girdiği bildirildi. 2017'deki artış rakamı 2016'daki 6,72 GW'lık rakamın yüzde 28 oranında üstünde gerçekleşti.

SolarPowerEurope açıklamasında Türkiye'nin 1,79 GW'lık güç artışı ile 2017'de Avrupa'da gerçekleşen kurulu güç artışının yüzde 21'ini sağladığı ve lider konuma ulaştığına da vurgu yapıldı.