Türkiye gündeminde özgürlükler var

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck 26 Nisan'da Türkiye'ye gidiyor. Gauck'un Ankara'da mevkidaşı Abdullah Gül'ün yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

"Spiegel" dergisi, "Gauck'un Türkiye temasları sırasında açık mesajlar vereceğini" yazdı. Derginin haberinde, "Gauck'un özgürlüklere yönelik kısıtlamayı eleştireceği, Ankara Üniversitesi'nde yapacağı bir konuşmada da bu konu üzerinde duracağı" belirtildi.

Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformalarına Türkiye'de hükümet tarafından konulan yasak ve sınırlamalar, uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti.

'Tek adam sistemine karşıyız'

Yeşiller Partisi Başkanı Cem Özdemir de Cumhurbaşkanı Gauck'a destek verdi. Özdemir, "Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu, özgürlüklere yapılan ciddi müdahalelerdir" dedi. Joachim Gauck'un Doğu Almanya rejimi sırasında vatandaşlık hakları için verdiği mücadeleyi hatırlatan Özdemir, "Gauck, bu konuyu dile getirecek doğru siyasetçidir" görüşünü savundu.

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da Gauck'a Türkiye ziyareti için çağrıda bulundu. Nouripour, "Türkiye'nin otoriter bir 'tek adam sistemi'ne kaymasını onaylamamız mümkün değil. Gauck, Türkiye'de bu görüşü vurgulamalıdır" dedi.