Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci gününe Kızılcahamam Orman Deposu mevkisinden başlayacak.

(Ankara/09.00)

Politika

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesinde iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/20.33)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, AB Büyükelçilerine, AB Delegasyonu'nda, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü ile ilgili bilgilendirme ve sonrasında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/16.00)

Ekonomi

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TÜMSİAD) iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.47)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cihannüma Derneğinin sahur, Rekabet Kurumunun iftar programlarına katılacak.

(Bingöl/01.00/Ankara/20.00)

Dünya

1- İsviçre'de temaslarda bulunacak Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova ile görüşecek, ardından Türkiye'ye iade edilmeden önce Cenevre Üniversitesinde sergilenecek Anadolu kökenli Herakles Lahti'nin ziyarete açılış törenine katılacak.

(Cenevre)

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Paris Havacılık Fuarı'nı ziyaret edecek, ikili temaslarda bulunacak.

(Paris)

3- İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak. AB Komisyonunda yapılacak ilk tur müzakerelere İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Başmüzakerecisi Michel Barnier katılacak.

(Brüksel)

4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

Spor

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Belarus ile karşılaşacak.

(Hradec Kralove/16.00)

2- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olacak.

(Nyon/15.30)

3- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/19.00)