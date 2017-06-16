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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

16 Haziran 2017 09:20

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Khaimes Jhinaoui ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Parilla'yı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam edecek.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

7- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kahramanmaraş'ta Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Camisi'nde Cuma hutbesi irad edecek.

8- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

9- TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.

10- Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye Festivali düzenlenecek.

11- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

12- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 

13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 

14- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor. 

15- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak. 

16- Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. 

17- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

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