Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyeti ile Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi kabul edecek, Meclis tören alanında, eski ve bu dönem görev yapan milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, TBMM'de milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Alkol ve Madde Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret edecek.

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenecek törene katılacak.



7-TBMM Genel Kurulu'nda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.



8- TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini, mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.



9- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.



10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



12- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



13- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başkanlıkta, "2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.



14- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.