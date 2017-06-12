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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

12 Haziran 2017 08:54

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek.

3- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.

4- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. 

5- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

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