Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ile Meclis İçtüzüğü konusunda toplantı yapacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, gaziler ve şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de AGİTPA heyetini kabul edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Titanic Otel’de düzenlenecek Tüm Sinoplu İşadamları Yardımlaşma Derneği iftarına katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci günkü bölümüne katılacak, bazı Fransız iş adamları ile bir araya gelecek.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

8- Hazine, mayıs ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak.

9- Birleşik Krallık’ta erken genel seçim yapılacak.

10- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek.