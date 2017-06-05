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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

05 Haziran 2017 08:57

1- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul edecek, ATO Congresium'da 22-26. dönemde görev alan milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Bürolarınca Litai Otel'de düzenlenen "Kıdem Tazminatı Çalıştayı"na katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Mogan Gölü'nde "Dip Çamuru Şantiye Sahası"nı ve "Sevgi Çiçeği Alanı"nı ziyaret edecek, fidan dikimine katılacak. Kızılay stantını ziyaret edecek Özhaseki, Akmercan Çöpçüler Türküler Korosunu dinleyecek. 

4- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.

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