Türkiye gündeminde bugün neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Nijer Büyükelçisi Salou Gazibo ile Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek, Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ve muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde işçi ve memur sendikalarının temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

3- Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Hotel'de Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın Büyük Cami'deki cenaze törenine katılacak.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İNTES'in iftar programına katılacak.

7- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun tasarıları görüşülecek.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, heyetler arası çalışma toplantısına katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

9- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak.

10- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

13- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşılaşacak.