Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı kabul edecek ve 81 ilden öğretmenlerle iftarda bir araya gelecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya'yı kabul edecek.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sözlü soruları yanıtlayacak, Kamu Denetçiliği Kurumunun yıllık raporları hakkında Karma Komisyon raporları ele alınacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tuzluca ve Rus Pazarı'ndaki esnafı ziyaret edecek, Karakoyunlu'da açık hava toplantısına katılacak, muhtarlarla iftar yapacak.

6- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile görüşecek, konuk Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.