Türkiye gündeminde bugün neler var?

1 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

3- TÜİK tarafından mart ayına ilişkin "katı yakıtlar" istatistikleri açıklanacak.

4- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.

10- TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Eskişehirspor-Giresunspor, Boluspor-Göztepe karşı karşıya gelecek.

11- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo müsabakaları sürüyor.