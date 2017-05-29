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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

29 Mayıs 2017 08:17

1 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. 

3- TÜİK tarafından mart ayına ilişkin "katı yakıtlar" istatistikleri açıklanacak.

4- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7-  Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.

10- TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Eskişehirspor-Giresunspor, Boluspor-Göztepe karşı karşıya gelecek.

11- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo müsabakaları sürüyor.

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