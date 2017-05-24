Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Üniversitesi'nde TOBB'un 73'üncü Olağan Genel Kuruluna ve Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması finaline katılacak.

- Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Steigenberger Otel'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek.

2- AKP TBMM grubu basına kapalı toplanacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İsviçre'de devam eden "70. Dünya Sağlık Asamblesi" kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesi'nce düzenlenen toplu açılış törenine katılacak, Devlet Bahçeli Meydanı ile Alaaddin Keykubat Meydanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

6- TBMM Genel Kurulunda CHP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek.

7- TÜİK, nisan ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

8- ABD Başkanı Donald Trump; Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek.

9- İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor

10- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

13- UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Ajax, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşılaşacak.

14- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Darüşşafaka Doğuş-Banvit ve Fenerbahçe-TOFAŞ maçları yapılacak.