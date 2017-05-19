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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

19 Mayıs 2017 08:52

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri kabul edecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri kabul edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs yürüyüşlerine, Zübeyde Hanım Kültür Evi Açılışı ve Gençlik Şöleni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü KentPark açılış törenine iştirak edecek.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- THY Avrupa Ligi Dörtlü finali CSKA Moskova-Olympiakos ve Fenerbahçe-Real Madrid maçlarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. 

7- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek. 

8- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da devam ediyor.

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