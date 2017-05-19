Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri kabul edecek.
- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri kabul edecek.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs yürüyüşlerine, Zübeyde Hanım Kültür Evi Açılışı ve Gençlik Şöleni'ne katılacak.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü KentPark açılış törenine iştirak edecek.
3- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
6- THY Avrupa Ligi Dörtlü finali CSKA Moskova-Olympiakos ve Fenerbahçe-Real Madrid maçlarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.
7- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.
8- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da devam ediyor.