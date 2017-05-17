Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.

9- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

10- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.