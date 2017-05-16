Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beyaz Saray’da Trump tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

2-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

3- AKP, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.

4-TBMM Genel Kurulu'nda, HSK'ya üye seçimi yapılacak.

5- TÜİK, 2016 yılı "İstatistiklerle Gençlik" verilerini açıklayacak.

6- Hazine, 2 ve 5 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

7- İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu başlayacak Suriye görüşmelerinin ilk gününde, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ATO Congresium'da 81 ilden 275 Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını sergileyeceği Gençlik Merkezi Günleri Programı'nın açılışını gerçekleştirecek.

12- İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da devam ediyor.

13- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.