Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak.
- Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beyaz Saray’da Trump tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.
2-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
3- AKP, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
4-TBMM Genel Kurulu'nda, HSK'ya üye seçimi yapılacak.
5- TÜİK, 2016 yılı "İstatistiklerle Gençlik" verilerini açıklayacak.
6- Hazine, 2 ve 5 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
7- İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu başlayacak Suriye görüşmelerinin ilk gününde, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.
8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
11- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ATO Congresium'da 81 ilden 275 Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını sergileyeceği Gençlik Merkezi Günleri Programı'nın açılışını gerçekleştirecek.
12- İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'da devam ediyor.
13- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.